茅台聯名Dove推酒心朱古力開售即秒殺　每顆茅台酒成本不足1元？

繼與瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」，貴州茅台再宣布與朱古力品牌Dove推出「茅小凌酒心朱古力」。9月16日下午3時半，茅小凌酒心朱古力正式發售，吸引不少人到茅台冰淇淋門市排隊搶購；網購平台天貓參與同步首發的三家店更在開售一分鐘內售罄。



9月14日，貴州茅台與Dove同步官宣推出「茅小凌茅台朱古力」，包括經典酒心和減糖酒心兩款。其中，經典酒心包含醇黑巧克力和牛奶巧克力兩種口味，減糖酒心款包含醇享醬香和陽光海鹽兩種口味。

「茅小凌茅台朱古力」有12顆/盒、6顆/盒的禮盒分享裝和2顆/盒的嚐新裝；經典酒心款售價分別為169元（人民幣，下同）、99元、35元，減糖酒心款售價分別為179元、109元、39元。

據介紹，用於朱古力製作的茅台酒，是由合作方採購500毫升 53度飛天茅台酒後再加工，按官方指導價採購。 500毫升 53度飛天茅台酒是貴州茅台的主力產品，官方指導價1499元。

此款酒心朱古力每顆均添加了2%的53度飛天茅台酒。茅台冰淇淋天貓旗艦店掛出的產品消費提示，該款產品酒精含量（以質量計）<1%，未成年人、孕婦、酒精過敏者等請勿食用，食用後請勿立即駕車，駕車時請勿食用。

《21世紀經濟報道》計算，按12顆禮盒裝經典酒心款的價格推算，單顆最低價格約15元。按照添加2%的飛天茅台酒計算，1顆10克朱古力當中有0.2克飛天茅台酒，約不到0.22毫升。按照1499元官方指導價來推算，一顆朱古力當中的茅台酒成本約0.65元。

《證券時報》報道，9月16日，在深圳某茅台冰淇淋店店外，不少消費者一早排隊等候茅小凌茅台朱古力正式發售，有人甚至一次購買了十幾盒。有品嚐過的消費者表示，該款朱古力酒味較淡，沒有醬香拿鐵濃。在開賣15分鐘後，茅台冰淇淋旗艦店全部酒心朱古力相關產品售罄。

9月16日，在深圳某茅台冰淇淋店店外，不少消費者一早排隊等候茅小凌茅台朱古力正式發售。（證券時報）

茅小凌茅台朱古力在線上線下同步發售。網購平台天貓參與同步首發的三家店，包括德芙官方旗艦店、茅台冰淇淋旗艦店及天貓超市，均在開售一分鐘內售罄。天貓已在加急補貨，計劃於9月17日至20日每天早上10時和晚上8時發售。

除了在全國茅台冰淇淋門店發售，「茅小凌茅台朱古力」還在全國106間Ole超市、遵義中國酒文化城、三亞海棠灣茅台度假村銷售，線上在i茅台、茅台冰淇淋天貓/抖音旗艦店、德芙天貓旗艦店、天貓超市、德芙/瑪氏抖音旗艦店開售，並從9月17日開始在大潤發、華東地區羅森門店等商超渠道發售。