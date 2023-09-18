Apple手機電磁輻射超標？　內地網民實測　4款iPhone超均值引關注

Apple（蘋果）手機的輻射問題，已引起韓國、法國、荷蘭等多國監管機構的注意。近日，內地有測試輻射廠商亦發布測試Apple手機電磁輻射的影片，顯示Apple的四款手機超出輻射值。



韓國科學技術信息通訊部9月17日表示，已要求蘋果公司就iPhone 12機型的輻射問題提交情況報告。此前，iPhone 12亦被曝在法國市場因對四肢（limbs）電磁波輻射值超出歐盟4W/kg的標準而被停止銷售，荷蘭方面也為此要求蘋果解釋有關情況。

蘋果手機輻射問題在內地亦引發關注。據《科創板日報》報道，電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司近兩日連續發布3條蘋果手機電磁輻射測試影片。

影片中，一名聲稱從事電磁輻射行業19年的工作人員用TES-593儀器對8款蘋果手機進行測試，最後檢測數據顯示，Iphone 13、Iphone 12、Iphone XS MAX、Iphone XS這四款手機輻射值均超出4W/kg。並且，Iphone12 pro手機還出現了撥打電話時輻射值不大，掛上電話後輻射值反而立刻飆升的情況。

不過，就實驗環境來看，該實驗並沒有在檢測電磁輻射的標準實驗室中，按YD/T 1644.2-2011等行業標准進行。

對此，蘋果技術支持熱線的技術顧問表示，相關報告屬於第三方提供的信息，蘋果公司無法保證其準確性和真實性。

針對iPhone12的輻射問題，該接線技術顧問表示，後續如有跟進情況，會在官網服務（召回）計劃上進行發布。另外，在中國大陸，iPhone 12是符合GB 21288-2007的國家標準，可以放心正常使用。據該技術顧問提供的信息顯示，「iPhone 12 型號:A2404 產品SAR最大值為0.483W/kg，符合國家標準GB21288-2007的要求。」

網民睇法：



請繼續跟蹤報道蘋果12。是否存在輻射。很多很多人還在用12。我們想要最權威說法。讓我們心裡有數



輻射超標，5G虛標。果粉們是不是有點鬧心啊～



中國的果粉扛輻射能力強，沒事的



嚇得我趕緊把手機扔了出去



其他的不給回應，中國的符合國標就回應。默認其他國家超輻射咯。



意思中國標準低了，就符合了？

