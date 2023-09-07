福建女於Apple專門店「用嘴偷走iPhone 14 Plus」　驚人畫面曝光

走進蘋果商店，各式各樣新款的展示機總是琳瑯滿目地陳列在枱上供消費者試用，由於每一項產品均有裝置防盜線，故能大方展示。



但在福建省的蘋果商店內，近期卻發生一宗離奇的偷竊案。

iPhone離奇消失 調閱監視器驚見這一幕（點圖放大瀏覽）：

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一名婦人以嘴巴當場將防盜線咬斷，偷走一部iPhone 14 Plus，當地公安公布其行竊的畫面，讓微博網友相當吃驚，直呼：「真是奇葩！」

福建8月底發生一樁離奇竊案，一名邱姓婦人因原本的手機丟失，原想重新購買一部，但走進商店選購時，卻發現價格太貴買不下手，便臨機轉生偷竊歹念。

在數度狠拔防盜線未果後，居然俯身將嘴吧靠近枱面，然後趁人不注意時，猛力撕咬一部標價為7000元人民幣的iPhone 14 Plus的防盜線，在得手後放入腳邊的袋子，準備離開商店。

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報道稱，由於防盗線被破壞，店內警報一度響起，但店員以為是誤觸，直接關閉了警報，才讓邱婦成功逃離現場。

直至店家發現有手機不見，調閱監視器後，才驚覺是有人用嘴咬斷了防盜線，直接將展示的iPhone 14 Plus偷走。

當地公安循線找尋竊賊，成功找到邱姓婦人的住處。邱婦坦承，是因為看到喜歡的iPhone 14 Plus過於昂貴，才萌生偷竊歹念。邱婦也說，得手的手機尚未使用，目前她已被依竊盜罪拘留。

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微博網友見文表示，果然是奇葩，會想到用牙咬來偷手機，「真是不可思議！」、「牙真好！」、「女子本弱，為偷則剛」。

在調侃之餘，有人則表示，在蘋果門市用來展示的樣機，可能成功偷走了也用不了啊；也有人認為，實在是太傻了，難道都不知道現在到處都是監視器嗎？居然還有人抱著僥倖心理。

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