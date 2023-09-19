官方帳號引用「偽詩經」諧音罵人淪笑柄　華中師大歷院致歉

位於湖北武漢的華中師範大學近日因一篇推文引起爭議，該校歷史文化學院微信公眾號「華師歷院」竟引用「偽詩經」諧音罵人內容，結果於周二（19日）公開道歉，稱公眾號因把關不嚴，學院已對相關人員予以批評教育，深入進行問題整改。



網傳圖片顯示，「華師曆院」發文稱有學生用詩經的文章「詩經。彼陽」來表達自己對校園生活的感受，在該文中，有「彼陽若至，初升東曦。緋霧颯蔽，似幕綺綢。彼陽篝碧，霧霂澗滁。赤石冬溪，似瑪瑙潭」等字句。

「偽詩經」諧音罵人內容。（華師歷院）

不過隨即有網民指出，「詩經·彼陽」是一首坊間流傳的偽造古詩，其乍一看頗有《詩經》的感覺，但詞句生搬硬造，語義不通，通篇都是用諧音的方式罵人。例如「初升東曦」即「畜生東西」；「緋霧」即「廢物」；「若至」即「弱智」等。

一時間，「知名大學引用偽詩經諧音罵人」的消息廣傳，引起熱議。有網民就直指小編吃了沒文化的虧，淪為全網笑談；也有人認為「詩經·彼陽」引用太有迷惑性，相信很多人都難發現。

學院發布情況說明。（華師歷院）

周二，「華師歷院」發布情況說明，指公眾號因把關不嚴，一篇推文造成不良影響，學院深感抱歉，並深刻檢討，已對相關人員予以批評教育，深入進行問題整改。該院又指將舉一反三，進一步加強學生教育引導，加強公眾號管理。