微博整治諧音字等「錯別字」傳不良信息　網民：文字獄、夢回大清

微博管理員周三（13日）發布社區公告稱，為營造清朗的網絡空間，維護文明健康的社區生態秩序，站方將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良信息的違規行為開展集中整治。



公告稱，站方會加大對利用「錯別字」藉機傳播不良信息等違規行為的排查清理力度；健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型；通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶規範使用漢字。

站方呼籲，廣大網民在參與社區討論時，文明表達觀點，規範使用漢字。如發現相關違規內容，歡迎通過前台舉報投訴入口和tag微博管理員的方式進行舉報，站方將及時予以處置。

網民點睇：

焚書坑儒

防民之口，甚於防川

現在是文字獄，夢回大清

大清都亡了一百多年了，還要玩「清風不識字，何故亂翻書」這一套嗎？

火星文要重出江湖咯

媽媽再也不擔心我寫錯別字了

造謠的那麼多也沒見微博處理啊

用諧音字錯別字不還是因為正常的文字會屏蔽掉

如果能好好說話，訴求得到表達，誰又想陰陽怪氣呢？

正常的字詞限流甚至發不出去，然後還禁止迂迴策略，等於徹底縫上嘴巴了

這互聯網根本就不適合在中國存在，自從有互聯網以來，成天提心吊膽的，苦不堪言

