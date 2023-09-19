韓劇「國民爺爺」演員邊希峰逝世　中國網民悼念：看過他的好多劇

據韓媒周一（18日）報道，韓國著名演員邊希峰（변희봉）因胰腺癌復發逝世，享年81歲。邊希峰在多部知名韓劇中出演爺爺角色，有南韓「國民爺爺」之稱。消息亦在中國內地引發眾多網民不捨悼念，表示「看過他的好多劇」、「爺爺一路走好」。



公開資料顯示，邊希峰出生於1942年6月8日。報道稱，邊希峰在幾年前檢查身體時查出胰腺癌，此後他一直與癌症抗擊並積極治療，但沒想到因胰腺癌再次復發去世。

韓國著名演員邊希峰因胰腺癌去世，享年81歲。（網絡圖片）

據悉，邊希峰被譽為南韓「國民爺爺」，在多部韓劇中客串出演男主角爺爺等長輩角色，尤其是在2005年上映的《我的女孩》（My girl）中客串男主薛功燦（李棟旭 飾）的爺爺「薛會長」一角而廣為海外觀眾熟知。

2005年上映的韓劇《我的女孩》（My girl）劇照。（網絡圖片）

邊希峰的其他代表作包括《韓流怪嚇 / 漢江怪物》（The Host）、《殺人回憶》（Memories of Murder）、《玉子》（Okja）、《匹諾曹》（Pinocchio）等。

+ 2

消息同樣在中國內地引發諸多網民懷念不捨，紛紛表示悼念。不少網民表示「看過爺爺的好多劇」、「是即使不知道名字也非常熟悉面孔的爺爺」、「希望您一路走好」等：

「老爺子演了很多爺爺，就算叫不出名字看到這張臉也知道」



「《我的女孩》裡薛功燦的爺爺，老爺子一路走好」



「周幼琳那最慈祥的外公！！！！」



「這個演員演魔女幼熙的女主的爸爸的演技，讓我印象深刻。一路走好」



「我到現在都記得他拿著雜誌給達布選的髮色亞麻灰棕」



「天吶我才知道這個爺爺叫邊希峰看過他好幾部戲」



「好喜歡這個爺爺的」



「漢江怪物認識他，演技超棒！！！」



「我看過他演的很多，雖然叫不出名字，但是一張熟悉的臉，一路走好」



據韓媒介紹，邊希峰生前一直積極參演影視作品，直到2018年準備接演戲劇《陽光先生》時，因體檢查出罹患胰腺癌而放棄出演，2019年抗癌成功後曾回歸幕前，但不久後病症復發。韓媒紛用「電影巨星殞落」形容邊希峰的離世。