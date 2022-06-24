韓劇《還魂》被爆抄襲內地劇《將夜》　內地網民：仙俠劇中國獨有

韓劇《還魂》在Netflix上播映，打著韓國第一部仙俠古裝劇的名號，收視不俗。但開播後卻有韓國網民發現該劇故事設定抄襲內地劇《將夜》，此外劇裡的橋段疑似與內地劇《陳情令》、《香蜜沉沉燼如霜》、《千古玦塵》等雷同，引發爭議。



內地網民則稱該劇編劇洪氏姊妹是「抄襲慣犯」，此前由IU主演的《德魯納酒店》也有抄襲內地劇《東宮》的嫌疑。



由韓星李宰旭、庭沼珉主演的《還魂》，由知名編劇洪氏姊妹執筆，故事架空在虛構的國度「大湖國」為背景，男女主角是主僕身分，劇中有術士和還魂術等設定，被稱為是韓國首部仙俠劇，但在釋出劇照時就曾因劇服不像韓服更像漢服遭到批評。

在播映後，韓國網民發現該劇與陳凱歌兒子陳飛宇2018年主演的網劇《將夜》人物設定相似，該劇有一幕經典的冰上射箭畫面更被照搬。此外劇中的元素也被指抄襲楊紫、鄧倫主演的《香蜜沉沉燼如霜》、周冬雨、許凱主演的《千古玦塵》等劇。

《將夜》雪上開弓一幕。

《還魂》同樣也有冰上射箭的場面。

內地網民則指出，洪氏姐妹過去許多作品就有抄襲之嫌。例如《德魯納酒店》抄襲《東宮》，有網民指出仙俠劇是中國獨有的象徵獨特的文化，與過去抄襲時裝劇不同，批評《還魂》是文化挪用。

中韓網絡文化論戰未休

近兩年內地網民和韓國網民時常就節日起源、傳統服飾、泡菜和戲劇綜藝等「誰抄誰」而展開網絡論戰。2020年11月開始漢服與韓服之爭鬧得沸沸揚揚，內地繪師「old先」所畫的插圖。畫中男性身著明制漢服混搭西洋服飾，引來韓國網友不滿，稱該圖角色所著的服裝是韓服，更憤怒表示：「中國搶了韓式傳統文化」。

去（2021）年1月延續傳統服飾之爭，李子柒製作泡菜的影片被韓國網民稱「將韓國菜當中國菜」，四川泡菜與韓式泡菜論戰開打。這些征戰背後有文化娛樂實力的增長，也有自古延續的文化政治。（延伸閱讀：歷史探秘｜中韓泡菜「歸屬」之爭 回顧中日韓醃製食品歷史）

去年３月，韓國電視SBS台播出殭屍題材古裝劇《朝鮮驅魔師》，但韓國民眾發現該劇出現不少中國食物與中國樣式的佈景與建築。在觀眾自發的抵制、抗議下，才剛播出兩集的《朝鮮驅魔師》便遭到腰斬、停播。因明制漢服與韓服引發的中韓網戰，戰場已悄悄轉移至兩國的古裝戲劇。（延伸閱讀：《朝鮮驅魔師》腰斬再掀文化論戰 中國與韓國到底誰是抄襲者？）

網民點睇：

「韓國沒有仙俠！仙俠和武俠是中國獨有劇種，源自中國的本土道教和本土文化！」

「不要覺得我們中國抄襲韓國綜藝和韓國抄襲中國電視劇彼此彼此。這兩個可不是一個層級的事情，一個是綜藝想法一個是文化傳承，要引起重視，」

「仙俠和武俠劇只有中國有，文化特色很明顯。」

