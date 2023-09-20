取代藍牙？華為下周發布黑科技「星閃」技術　可做到無損音質傳輸

華為19日（周二）宣布，將在25日發布最新平板電腦Mate Pad Pro，首度搭載華為獨創的「星閃」技術（NearLink）。外界關注星閃技術是華為最新的黑科技，而且將來更可能取代藍牙技術。



華為19日（周二）宣布，將在25日發布最新平板電腦Mate Pad Pro，首度搭載華為獨創的「星閃」技術（NearLink）。（華為）

內媒《快科技》報道指，星閃是鴻蒙4發表會前公布的新技術，最快於2020年工信部主導制定了標準，2020年9月星閃聯盟正式成立。從正式啟動標準化工作到首次商用僅花了兩年多的時間，成為史上發展最快的近距離無線技術。

比較傳統無線連接，星閃有60%低功耗、速度高6倍、延遲1/30、組網連接數高10倍等等優勢。

台媒《聯合報》報道指，星閃不僅有令人歎為觀止的傳輸速率，還具備無損音質傳輸、高清影片傳輸、超大檔案傳輸等多種功能。這些優勢使得星閃技術在各個領域都有著廣泛的應用前景。

傳統的無線通訊技術有很多問題，以藍牙為例，藍牙在短距離傳輸和連接上非常便利，但藍牙的連接問題一直備受詬病，連接不穩定、容易斷開；其次，藍牙的傳輸速率相對較慢，無法滿足高速傳輸的需求。

相較於傳統無線傳輸技術，星閃擁有諸多優勢。（華為）

傳輸最高速率是藍牙10倍以上

星閃相較於傳統的藍牙和Wi-Fi技術擁有諸多優勢。首先，星閃採用SLE（Super Low Energy）模式，傳輸最高速率可達到12 Mbps，是藍牙的10倍以上，大大提升了資料傳輸的效率和速度。

其次，星閃採用了MLE（Multi-link Extension）模式，不僅可以同時連接多個設備，還能夠在傳輸速率、時延和抗干擾能力等方面實現整體的性能提升，可以實現分米級的定位精度，為用戶提供更準確、更穩定的傳輸體驗。

報道指，在新能源汽車領域，星閃技術可作為新能源汽車的數位鑰匙，不僅實現了無線解鎖，還能夠通過雲端控制車內設備。其次，星閃可以用於無線遊戲手把，提供更低時延、更穩定的連接體驗。在智能家居領域，星閃可以實現車內大螢幕互聯，將手機螢幕內容無線傳輸到車輛顯示螢幕上。此外，星閃技術還可以應用於無線音響傳輸、無線電池管理系統等領域。