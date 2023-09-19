華為或最早10月發布中端5G手機　路透社：克服美國制裁又一個跡象

《IT時報》報道，9月19日，產業鏈人士透露，「華為還會出一款中端5G手機，或將於10月至11月發布」，這款中端手機或是新一代nova。路透社稱，這將是這家科技巨頭克服美國制裁的又一個跡象。



華為nova定位中端，目前在售的nova11搭載的是高通驍龍4G晶片。華為上個月推出Mate 60 Pro新手機，專業機構拆解後認為Mate 60 Pro使用了由中芯國際製造的國產七納米晶片，顯示中國晶片在美國技術封鎖下取得初步突破。



路透社報道稱，2019年開始，美國已經限制華為獲得生產最先進手機機型所必需的晶片製造工具，該公司只能使用庫存晶片推出有限批次的5G機型。

《IT時報》援引工業供應鏈消息人士的話稱，華為或將於10月至11月發布一款中端5G手機——新一代nova，預計將掀起新一波高潮。對於《IT時報》的報道，華為目前未有回覆。

日前，華為無預警宣布開售華為Mate 60 Pro，引發搶購熱潮。9月中旬，《IT時報》透露，產業鏈人士稱華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro 的出貨量已經上調至2000萬部。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

路透社稱，預計華為公司將在下周的產品發布會上提供有關Mate 60 Pro的更多細節。據此前報道，華為9月14日在官方多個社交帳號宣布，將在9月25日下午2:30舉行華為秋季全場景新品發布會。

值得注意的是，這一天正好是華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大並回到中國的兩周年。內媒《第一財經》報道指，發布會包含了手機新產品的發布信息，「華為Mate 60發布會定檔」。