任正非：蘋果是華為的老師　美國制裁是壓力也是動力

日前，華為創辦人兼CEO任正非表示，美國制裁對華為是壓力也是動力，並稱「蘋果是華為的老師」。



華為創辦人兼CEO任正非表示，「蘋果是華為的老師」。（微博）

任正非8月21日和8月26日與ICPC（國際大學生程式設計競賽）基金會及教練及金牌得主的學生進行對話。對話中，任正非談及美國制裁、蘋果手機等相關話題。

被問及是否為「果粉（蘋果的粉絲）」時，任正非表示，蘋果是華為的老師，「有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」

談及美國制裁，任正非說，美國制裁對華為是壓力也是動力，在打壓之前，華為把基礎平台建在美國，現在華為基本用上了自己的平台，將來和美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

任正非還表示，當今世界，科學和技術的邊界越來越接近，科學轉化為技術的時間越來越短，如果等到大學把理論完全研究明白再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力了，所以華為每年約投入30-50億美金（約合235-391億港元）用於基礎理論研究，與大學共同研究看似無用的科學。

任正非也表示，「我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想像，今天的年青人是未來大算力時代的領袖，二三十年之內的人工智慧革命，一定會看到年青人星光閃耀。華為將擁抱全世界人才，長期穩定地支持、贊助全球和各區域大賽的組織，並開放華為全球園區，支持ICPC在華為園區舉辦的比賽，讓青少年了解產業現實的挑戰，在做題突破中能夠得獎，也讓年輕人更成長。」