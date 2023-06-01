湖南老婦疑遭城管推倒後身亡　官方否認遭網民轟推卸責任

昨日，湖南邵陽縣塘渡口城管在執法過程中，疑似與一名擺攤賣雞蛋的老婦發生衝突，導致老婦身亡。影片引發網民激憤，表示應「嚴懲兇手」。對此，邵陽縣宣傳部否認網傳影片，並表示「我們在創文明城市，都是文明執法的。」



網傳影片顯示，事發在湖南邵陽縣一個菜市場。有網民指，因城管不允許這名老婦賣雞蛋，雙方發生爭執，老婦被城管推倒，倒地身亡。另有影片顯示，老婦親屬似與城管發生衝突，有警方到場維護秩序。

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事件在網絡引發關注，內媒《新黃河》向當地政府及城管局求證。當地宣傳部一名工作人員回應時，否認網傳內容，她表示，「老人好像有一點心梗的病，有人在旁邊，有目共睹的，不要聽信謠言。現在我們在創文明城市，都是文明執法的。」

官方回應引發網民不滿，認為官方推卸責任，「人命關天，嚴懲兇手」。還有網民認為官方言外之意是「怪她老人家不應該與城管發生衝突，她活該」。

網民討論▼

「城管是否用武力？是否因衝突引發疾病？」

「拿命誣陷你們城管？城管真把自己當個人了」

「沒有城管搶奪雞籠子，就不會有大媽的這一次腦梗/心梗死亡。一如沒有疫情管控轉運陽性病例的大巴，就不會有那一車大巴人員的死亡」

「公布執法記錄儀」

