中國各學科最具影響力期刊發表論文數排名世界第一　首度超越美國

撰文：陳進安
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中國科學技術資訊研究所周三（20日）發表《2023年中國科技論文統計報告》，顯示2022年中國在各學科最具影響力期刊上發表的論文數佔世界總量的30.3%，達16349篇，首度超越美國，排名全球第一。

據悉，各學科影響因子最高的期刊，可被視為世界各學科最具影響力期刊，2022年178個學科領域中，共有159種最具影響力期刊。而近兩年間發表的論文，在最近兩個月被大量引用，且被引用次數進入本學科前1‰的，被稱為「熱點論文」；各學科論文在2013至2023年被引用次數處於世界前1%的，被稱為「高被引論文」。

數據顯示，截至2023年7月，中國的熱點論文數佔世界總量45.9%，達1929篇，數量比2022年增長6.7%，繼續排名世界第一，美國緊隨其後；高被引論文數方面，中國佔世界總量30.8%，達5.79萬篇，世界排名維持第二。同時，依第一作者第一單位統計分析結果顯示，中國發表高水平國際期刊論文佔世界總量26.9%，達9.36萬篇，被引用次數為64.96萬次，論文發表數量和被引用次數均位列世界第一。

值得一提的是，以國際論文被引用次數統計，中國在農業科學、化學、電腦科學、工程技術、材料科學和數學6個學科排名世界第一，與上年度相比，新增了數學學科。

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