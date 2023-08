華科學家論文被國際頂尖期刊拒收？主編證實：很難說服編委會接受

湖北武漢華中科技大學一名學者早前一名論文獲校方宣布被國際最權威的數學期刊之一所接收,惟有關信息近日已被刪除,網傳該學者的文章根本未被接收。涉事期刊主編證實相關論文已被他們拒絕,並稱「很難說服全體編輯委員會接受這篇文章」。



2022年10月8日,華中科技大學數學與統計學院、華中科技大學數學中心曾發布消息稱,該校副研究員郇真的文章《Representations of Lie 2-groups and 2-Vector Bundles》被頂刊《Acta Mathematica》接收。

公開資料顯示,郇真是一位女性科學家,研究領域涵蓋代數拓撲、代數幾何和數學物理等。其2006年畢業於北京大學,2009年獲美國印第安納大學伯明頓分校(Indiana University Bloomington)碩士,2017年獲美國伊利諾伊大學香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)博士,之後回國赴中山大學任特聘副研究員,兩年後轉赴華中科技大學數學中心工作至今,為華中科技大學數學中心幾何拓撲與數學物理團隊成員。

至於《Acta Mathematica》是國際公認的最權威的數學期刊之一,與《Annals of Mathematics》、《Inventiones mathematicae》及《Journal of The American Mathematical Society》並稱「世界四大頂尖數學期刊」。因此,上述信息一出,隨即引發輿論廣泛關注。

然而周五(18日),內媒查詢發現,華中科技大學數學與統計學院、華中科技大學數學中心網站中上述祝賀信息網頁均已被刪除,因此向《Acta Mathematica》編輯部求證。

該刊主編Tobias Ekholm回應指,涉事論文於2022年10月17日提交,並於同年10月31日被拒絕。該刊以標準信函答覆:「我們沒有完整的審稿報告,但收集到的快速意見表明,很難說服全體編輯委員會接受這篇文章。我們期刊有著非常嚴格的標準,編輯們在競爭激烈的文章中極其挑剔。因此,我們現在將您的手稿退回,以便您有機會立即將其提交到其他地方。」

目前,華中科技大學黨委宣傳部、數學中心以及郇真本人均未有回應。