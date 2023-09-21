重慶職校17歲女實習　竟遭安排為男客全裸洗澡及按摩｢保養前列腺｣

內媒《澎湃新聞》21日報道，重慶市開州區職業教育中心一名17歲女學生被學校安排到一家美容店實習，實習期間被安排為男顧客按摩，後來還需為男顧客洗澡、「按摩生殖器三角區進行前列腺保養」等。女學生的母親得知事件後向重慶警方報案。



涉事的永琪護膚造型重慶湖津支路門市。（《澎湃新聞》）

報道指，該女學生修讀美容美髮專業，今年7月開始校外專業實習，實習單位為上海永琪美容美髮經營管理有限公司。資料顯示，該公司成立於1999年，是一家集美容美髮、養生保健等為一體的全國大型綜合美容美髮連鎖機構。

女學生被安排到永琪護膚造型重慶湖津支路店，該店是永琪美容美髮公司的加盟店。女學生稱，她到該店上班的前幾天給美髮的客人洗頭，後來被門店安排為男顧客按摩、洗澡。

涉事的永琪護膚造型湖津支路門市。（《澎湃新聞》）

女學生形容，「洗澡時，男顧客都是赤裸的，但我不用給他們洗生殖器。按摩的時候，顧客穿一次性內褲，要按屁股和生殖器周圍的三角區進行前列腺保養。」女學生稱，按摩過程中有時會碰到男顧客的生殖器，這讓她非常難以接受。

女學生稱她曾向班主任老師反映事件，但最終的結果卻不了了之。因為擔心影響到畢業問題，她後來就沒再繼續反映，繼續依店裏安排為男顧客洗澡、按摩等。

女學生曾向班主任反映門市安排她接待男顧客事宜，並要做私密部位。班主任回覆「男客人私密部位不可以」。（《澎湃新聞》）

女學生的母親則稱，該店的做法違反了相關規定。校方、學生和實習單位三方簽訂的協議書規定，實習單位不得安排或要求實習學生對異性進行身體護理。她以女兒實習被要求做色情服務為由報案。

重慶市公安局兩江新區分局的報案回執顯示，涉事門市存在管理不規範，未依洗浴場所管理等問題。警方並將店主帶到派出所配合調查，將視情況開展下一步工作。

涉事門店負責人則表示，門店沒有提供不正規服務，沒有「前列腺保養」這些擦邊球項目；女學生所做的事是她自願的，因為房內沒有監控，也不知是否屬實，她的所作所為是她個人的事情。門店正準備起訴女學生一方誣告。