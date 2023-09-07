迎新影片驚現鄧倫李易峰｢劣跡藝人｣　四川高校：教育批評工作人員

四川工商學院近日舉辦迎新晚會，期間公開播放的影片畫面中，被發現包含被列為劣跡藝人的李易峰和鄧倫，引發廣泛關注。學校周四（7日）通報指，已對負責播放影片的工作人員進行教育批評，之後會杜絕此類事件再次發生。



通報稱，事件引發社會廣泛關注，學校迅速組織進行調查。事發於周二（5日）上午，在兩場新生入學講座期間，工作人員胡某某通過網絡播放《華語群星一我們都是追夢人》影片，過程中有學生發現畫面出現李易峰、鄧倫的影像。隨後，工作人員即時停止播放。

通報指出，學校已對胡某某敏感性不夠，對音樂影片播放內容把關不嚴，造成不良社會影響，進行嚴肅的批評教育。下一步，將加強對相關工作人員的教育培訓，強化校內會議平台播放影片的內容審查，杜絕此類事件再次發生。

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網民點睇：

「簡直莫名其妙。」

「意思是這種矯枉過正的行為值得鼓勵嗎？」

「已經可以看到那個互相舉報人人自危的時代又在復興了。」

「如果因為其中某一個人的違法犯罪行為，整部作品不得觀看的話，那其他人的損失由誰來補償？」

「按照這個思路，李白，杜甫，白居易，李商隱都是劣跡詩人，更不要說柳永那樣的劣跡詞人了。把他們的詩詞從所有印刷品中抹掉吧！」



2022年3月15日，鄧倫因偷稅漏稅逾6000萬元人民幣，被上海市稅務局處罰並追繳1.06億元人民幣，其微博、抖音、工作室帳號均被封禁。

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2022年9月11日，北京警方發布消息指「查獲演員李某某，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留」。央視新聞隨後證實李某某為李易峰。其後，李易峰本人和工作室的微博都被封禁，其本人的百度貼吧亦遭到關閉。