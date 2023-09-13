湖南學校推薦菲律賓高薪工作　實為跨境賭博？多名學生回國後被捕

多名湖南常德海乘職業學校（以下簡稱「海乘職校」）的畢業生表示，曾由學校推薦去菲律賓工作一至兩年，惟回國三至四年後突遭警方拘捕，涉及的罪名為「開設賭場罪」，目前已有學生由法院判刑。

對此，涉事學校校長承認，已有十多名學生通過校方到菲律賓工作後涉案。此外，根據多份司法文書顯示，涉案學生捲入的是河南信陽警方2021年立案偵查的「九州娛樂城」特大跨境賭博案。



據《澎湃新聞》報道，今年8月，至少6名海乘職校的畢業生被警方帶走調查，他們均涉及「九州娛樂城」跨境賭博案，並被列為涉嫌開設賭場罪的「網逃」。被帶走的人有的只被「關」了一天，有的則被送到看守所，他們均在交納5000元（人民幣，下同）至1萬元不等的保證金後取保候審。

而今年較早時，另兩名海乘職校的畢業生被判處刑罰。當中一人涉犯開設賭場罪，被判處有期徒刑八個月，緩刑一年；另一人同樣涉犯開設賭場罪，被判處有期徒刑一年，緩刑二年。

有判決書顯示，被判刑八個月的畢業生曾於2018年至2020年，出境入職菲律賓馬尼拉加州娛樂城賭博網站旗下的收米（somi）諮詢公司推廣部、後勤部，負責發展中國大陸賭客到該賭博網站內進行網絡賭博，後從該網站以工資等形式獲得非法收入16萬元。

不過，多名學生介紹，他們在菲律賓收米公司從事的工作，就是遊戲推廣，每月底薪6-7千元，「主要就是介紹別人下載九州娛樂的App，別人本來就在玩那種遊戲，我們不過是推薦他們到這來玩。我們不知道公司是違法的，從來沒有警察找過來。」

學生們表示，這份赴菲律賓的工作，實際是通過學校去的。他們出生於1998年至2000年之間，初中畢業後進入海乘職校讀書。在中專最後一年、滿18歲後，學校推薦了這份涉案工作，為此學校還收取了1萬多元費用。

公開資料顯示，海乘職校是一間經常德市教育局批准、湖南省教育廳備案的全日制中等職業學校，成立於2005年，屬於民辦非企業單位。校長鄧廣周表示，赴菲律賓的工作，學校是通過深圳市海欣恆投資管理公司辦理的，「當時說過去從事酒店管理、文員等行政工作。」

對於過萬元的出國費用，鄧廣周稱，「其中8000元是補繳的學費，2500元是代海欣恆公司收取的出國簽證費、體檢費、機票等費用」。而對於學生在菲律賓從事涉案工作，鄧廣周稱學校完全不知情，「2016年，海欣恆公司來要人，我們試探性給了幾個學生，學生去了後反饋還不錯，後面又去了幾批。」

直至2018年12月，鄧廣周和妻子以及另外一名學校老師到菲律賓看望學生，「我看他們辦公場所很豪華，住得也很好，收入也很高，就感覺不對勁。但賭博在菲律賓是合法的，所以當時也沒想那麼多。只是沒再安排學生過去。」

另據資料顯示，深圳市海欣恆投資管理公司成立於2016年4月，註冊資本50萬元，法定代表人為胡振軍，該公司於2019年4月註銷。