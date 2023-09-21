現代｢傷仲永｣？　16歲讀博內地神童今躺平啃老惹唏噓：被父母拖累

智商140，2歲學會1000個漢字，10歲上大學，13歲讀碩士，16歲讀博士......1995年出生的張炘煬在當時受到廣泛報道，被譽為「神童、天才」。

當人們認為聰明優秀的張炘煬應該有大好前途，但當他再次出現在大眾面前時，卻只是一個靠父母接濟的「啃老無業青年」，沒有固定工作，銀行卡僅剩幾千元人民幣。不過，張炘煬對現狀很是滿意，因為「不用看別人的臉色」。

內地《九派新聞》發布對張炘煬的專訪，「神童張炘煬現狀：卡裡就剩幾千塊錢」一躍成為內地今日最熱新聞。



從小就展現出非凡數學才能的張炘煬，獲得多個國際數學競賽金牌，備受矚目。10歲參加內地大學升學考試高考，但因成績不甚理想，只考上了天津工程師範學院，他曾向父母表達過「復讀」的想法，但遭拒絕，成為了當時中國年紀最小的大學生。

張炘煬是內地最小大學生、最小研究生、最小博士生。

13歲的張炘煬正在上大學三年級，考上了北京工業大學碩士研究生。當時張炘煬的導師希望他赴德國就讀，不過因德國要求14歲才能獨立入學，父母不願再等待一年，張炘煬只能赴北京就讀，再度打破中國年齡最小的碩士研究生記錄。

2011年，張炘煬16歲，考上北京航空航天大學應用數學博士研究生，又成為中國年齡最小的博士生。人生的選擇權接二連三遭到父母干預後，張炘煬認為不能只聽從父母的要求，亦要向父母提要求。他希望父母全款在北京買房，並將此作為參加碩士論文答辯的條件，否則就不考博士，在當時引發極大爭議。

有人批評張炘煬不知感恩、毫無孝心。不過，張炘煬通過各種數據算出當時正是北京房價最低點，是家庭可負擔的價格。為了讓張炘煬放心讀書，父母在北京租下房子後騙張炘煬，「房子是買的」。此後，張炘煬開始淡出公眾視野。

2019年，張炘煬花費8年時間終於讀完了博士，網民稱無法查到他的博士論文。對此，張炘煬回應：「知網上是查不到北航的學位論文的，想查我的學位論文需要到國家圖書館的網站上」，他還公開自己的碩士、博士學位證書。

張炘煬坦承，若按西方大學的標準，他的博士無法畢業。博士期間寫論文就花掉他5年的時間，發表時間差幾天就超過了他的畢業期限。「2018年那個論文要是再晚發表幾天，我就畢不了業了。」

畢業後躺平啃老：混吃等死反而能幸福一輩子

如今已28歲的張炘煬在博士畢業後，曾擔任過高校外聘教師，目前沒有固定工作，但並非毫無收入，他也與朋友合夥接項目賺錢，同時父母每兩三個月打來一萬，銀行卡只剩下幾千塊。比起找工作每月賺固定工資，張炘煬稱，「還不如現在呢，我現在至少不用看別人臉色」，「混吃等死反而能幸福一輩子」。

這樣的想法遭到張炘煬的父母的反對，但他卻認為父母「明明什麼都不懂還要指點江山」。張炘煬對自己現在的生活還是比較滿意的，「無業一身輕，我不工作一輩子都可以。不止可以靠父母，還有父母的父母，父母的父母的父母。家產到現在不一定還剩多少，但是至少我們家是輝煌過的」。

「真的需要什麼的話給我爸打個電話就好了」，張炘煬調侃，「他們還欠著我一套北京的房子，到現在也該值一千多萬了」。

現在，張炘煬不認為自己還是神童，惟惋惜「還沒做出一篇真正的好論文」。張炘煬大學的導師張耀輝表示，認識張炘煬快20年，他的變化太大，比以前不愛說話了；以前張炘煬是有想法就說出來，現在確實經歷了太多挫折。

張耀輝給張炘煬一個忠告：「這個年紀不能再猶豫了，該幹啥要決斷，如果不幹別的，就把（數學）這個大問題解決了。假如江郎才盡，那可以去做生意，說不定也能闖出片天來，千萬不要躺平！」。

張炘煬的經歷，讓許多網民惋惜他是新時代的「傷仲永」，被父母耽誤拖累。有網民表示，「如果當時不是他爸媽那麼拎不清，現在他們家就會有一個11歲考上958，14歲赴德國留學讀博的兒子，以及一套當時幾百萬但是現在一兩千萬的北京房產。」也有網民猜測，他是否是在用「躺平」的方式來報復父母。

張炘煬認為和父母是「雙方的妥協」，但自己妥協得更多。

專訪中，張炘煬卻稱與父母關係挺好，當時的未能買房是「雙方的妥協」，「但是我妥協得更多......我感覺他們對我的控制慾超出了一個我認為的合理範圍。」現在，他已和當年不同，完全不想買房，也不要孩子，若生孩子會全力支持小孩的選擇。

網民睇法：



這傢伙眼光可以的，如果當時他父母幫他買了房，現在值1000萬了，可惜他父母眼光不行



父母就是枷鎖，尤其是沒有成功事業的父母，會用自己失敗的人生經驗來教育子女壓迫子女



他父母有很大的責任，太急了，或說太急功近利了！



確實是難得一遇的神童，但太追求文憑衝的太快，雖然智商夠了可心智沒跟上，成長過程多多少少有點畸形，本應該和韋神一樣成為棟樑之材，可惜了



真清醒，創業瞎折騰更慘，從讓父母買房和不創業這個兩角度，都說明他至少比大多數人聰明，配得上「神童」二字



他父母不應該讓他跳級，讓他活在同年齡人中間，享受童年的快樂！如果這樣的，他長大了會更快樂！文憑高只是找工作好找，不一定快樂！



才二十多歲已經博士畢業了，一般人才本科畢業。目前還很年輕，非常優秀了，未來可期

