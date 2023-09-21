北京高校特設專用廁所隔間　網民盛讚：最人性化的設計誕生

不少人都有「食錯嘢」的時候，腹瀉是最典型的症狀，但街外的洗手間潔淨程度未必夠好，近日有內地高校就為經常腸胃不適的人士帶來福音。

位於北京的中國政法大學，特設腹瀉專用廁所隔間，消息一出即引起網民熱議。校方及物業公司介紹，此舉初衷主要是為了方便學生，消毒頻率比一般廁所高，未來將在隔間配備紙巾、藥物等。



有網民在社交平台上分享，中國政法大學的廁所隔間門掛有「腹瀉專用」的提示牌，引起網民熱議。有人留言稱「可能比較隔音」、「不腹瀉的人別來搶，就像愛心座椅」、「沖水更強勁」，更盛讚是「最人性化的設計誕生」。

該校的後勤保障處工作人員介紹，腹瀉專用廁所隔間建設正處於起步階段，僅設在廁所隔間數量較為充裕的教學圖書綜合大樓內，消毒頻率比一般廁所高，但兩者內部設施相同，日後可依學生需求調整。

物業管理公司的相關負責人稱，腹瀉專用廁所隔間有利於防止病毒傳播。為免使用者尷尬，專用隔間設在洗手間最裏面的位置，每次有人使用後會打掃，無人使用時每天打掃4次，與一般廁所打掃頻率相同，但其配備的消毒液濃度較高。

負責人表示，未來將進一步完善專用廁所的內部設施，例如配備紙巾、藥物等物品，並計劃在其他教學大樓推廣。

除了中國政法大學，中央民族大學豐台校區等北京其他高校，也設有或正在興建腹瀉專用廁所隔間。