北京城郊驚見「同心圓粟米迷宮」　原來是一群科學家的特殊試驗

9月中旬的中國北方，粟米已經進入了收穫期，在北京順義和昌平區育種夏大豆的區域，出現了一片片同心圓的粟米田，站在同心圓中，如同進入了「粟米迷宮」一般。原來這無關什麼超自然現象，也不是為了美觀，而是一項正在進行中的特殊試驗。



事實上，這兩塊基地同屬於中國農業科學院作物科學研究所，長期承擔著眾多育種試驗，同時也是農業科普基地。作科所副所長王文生介紹向內地媒體道，作科所在北京有四個基地，順義基地是最大的一處，主要承擔著基因挖掘、品種選育、優異基因挖掘、栽培技術研發等功能。在這裡，多個課題組常年駐紮在這裡，基地配有宿舍、食堂等，每到農忙時節，科研人員都會在這裡忙碌。

近年來，中國大力發展大豆產業，推出了多種鼓勵大豆生產的政策措施及新型技術，粟米大豆帶狀複合種植就是其中之一，該技術通過在粟米地中套種大豆的方式，保障粟米不減產的同時，增加了大豆種植面積。

中國是大豆消耗大國。（新華社）

在試驗基地中，有一處特殊的「同心圓試驗」，科研人員將粟米種植成一個同心圓，靠近外部的地方粟米較為稀疏，越往裡越密，站在同心圓中，如同進入了「粟米迷宮」。中國農科院作科所研究員王天宇介紹，「同心圓試驗其實是一個粟米耐密性試驗，目的是找到不同品種最合適的種植密度。」

據介紹，當前中國耐密植粟米，每畝可以播種五六千株甚至更多，近年來創造了許多高產紀錄。如作科所李少昆團隊研發的粟米密植精准調控高產技術，在內蒙古千畝示範田中，創造了實測1227公斤的平均單產紀錄，而在萬畝示範田中，創造了1087公斤的單產紀錄。

在試驗田的「同心圓試驗」地塊，樹立著多個標識牌，有試驗品種，也有對照品種，同心圓從外往裡，種植密度跨越了每畝3000株到12000株之譜。「不同品種的耐密性不同，同心圓試驗，就是在最短的時間內，找到最合適的密度。」王天宇說道，「過於稀疏，可能導致產量降低，但過密也會影響生長，從而導致減產，所以，只有最合適的密度，才能保障作物實現最大產量。」

2022年中國受極端天氣影響，全國各地耕地受影響，危及佔全年糧食供應四分之三的秋收。（Getty）

除了科學育種尋找粟米作物產量最大化外，在試驗基地中，一處五彩斑斕的稻田也足以吸引目光。這些水稻是是從野生稻中獲得的基因培育而成，保留著眾多優異的資源和性狀，有的色彩豔麗，可以用作種植稻田畫，有的抗病抗蟲，可以用來培育高抗性的水稻，有的耐鹽鹼，可以培育出在鹽鹼地種植的水稻。

作科所副研究員喬衛華介紹，「和野生稻相對的是栽培稻，也就是人們選育而成、在生產中大規模運用的品種，和野生稻相比，栽培稻往往具有高產、高品質等優點，但同時也有許多缺點，比如抗病性差、不抗倒伏等，其實這些性狀在野生稻中都有，只是在多年馴化中丟失了，如今我們培育更好的水稻品種，就可以在這些野生稻中把這些基因重新挖掘出來，並加以利用。」若非這批育種科學家的介紹，五彩斑斕的水稻，其彩色的基因竟來自它們幾萬年前的祖先。

隨著生活水準的提高，許多過去被稱為「雜糧」的作物，如今越來越受到人們的重視。9月此時，時值北京科普周，又恰逢秋收季節，基地舉行了秋季作物田間考察活動，數十位科學家在地頭介紹種子育成的故事仍在繼續譜寫著。