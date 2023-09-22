四川涼山農村帶貨網紅遭整頓　11人編造悲慘故事、盜賣假貨被捕

內地網絡直播帶貨盛行造就大批「網紅」，部分網紅涉嫌在四川農村以「助農」為名編故事賣假貨。當地警方日前大舉逮捕54名涉案者，其中多達11人為網紅，並搗毀5個多頻道聯播網（MCN），被視為整頓農村帶貨網紅的先聲。



網絡直播帶貨是內地近年來快速興起的商業型態，由於投入門檻低，吸引不少人投入，少數人更因此成為名利雙收的「網紅」，但消費糾紛也時有所聞。

中國當局大力整頓嚴重逃漏稅的網紅後，以農村為背景的直播帶貨由於被冠上「扶貧」光環，是目前日益熱門的直播帶貨主題，也成為部分網紅的題材。

綜合內媒報道，四川省涼山彝族自治州政府9月21日舉行「系列網紅直播帶貨案」記者會，詳細通報案情及偵辦經過，並指涼山州公安局在市場監管、宣傳、網信、商務等部門配合下偵破此案。

根據報道，涼山州政府指控涉案「網紅」在MCN機構羽翼下打著「助農」旗號，涉嫌拍攝虛假影片打造「大涼山原生態」形象，進而帶貨銷售名為當地生產、實為從他地進貨的「大涼山特色農產品」，謀取高額利益，涉案金額超過人民幣1000萬元。

涼山州公安局副局長盧曉梅表示，涼山州市場監管局5月間發現，網紅「涼山曲布」、「趙靈兒」等人在直播帶貨過程中「虛假宣傳，涉案數額巨大」，涉嫌犯罪。此後，又有成都的MCN機構負責人前往涼山，物色當地年輕男女投入網絡帶貨直播，成為「網紅苗子」並「精心孵化」。

她表示，這家MCN機構透過設計劇本、話術，專門挑選當地無人居住的生產用房、破壁殘垣作為直播背景，將選出的「網紅苗子」編造為「淳樸的男主角」和「純真善良的女主角」，並打造「大涼山原生態」人設，且編造多種情節吸引目光及流量，此後就開設網店並直播帶貨。

盧曉梅說，這些網紅及MCN機構打著「助農」、「優質原生態」等旗號，向成都、南京等城市的食品業者低價購入蜂蜜、核桃等農產品，再假冒成「大涼山特色農產品」商標，以假亂真銷往全國20多個省市，涉案金額超過1000萬元。

除上述情節外，另有粉絲數多達300餘萬人的「涼山孟陽」、「涼山阿澤」及其他網紅，以及數個MCN機構，都以相同及類似手法虛假宣傳，並從外地低價購入農產品，再假冒「涼山土特產」、「助農」、「原生態」之名銷售，甚至雇用網絡水軍在直播時製造搶購的假象，誘導消費者購買，涉案金額同樣巨大。

四川農村帶貨網紅遭整頓。（新華網）

盧曉梅指，這些違法犯罪行為「組織嚴密、迷惑性強、涉案地廣」，形成了「前端打造人設、孵化網紅」，中端「劇本拍攝、電商運營」，末端「農產品供應、流量變現」的「製假售假灰色產業鏈」。

根據報道，全案目前已逮捕54名涉案人，其中「網紅」達11人；同時搗毀5個MCN機構，查封14家涉案公司；查扣涉案蜂蜜原材料20餘公噸，假冒「大涼山土蜂蜜」成品4700餘瓶，商品外包裝5萬餘件，生產設備3套；凍結涉案資金500餘萬元。

涼山警方表示，今後將繼續從嚴打擊網絡亂象違法犯罪，並防範聚焦當地「悲慘營銷」、「虛假助農」等亂象，「以打開路、以打促治」，全力淨化網路環境。並提醒自媒體從業者「網絡不是隨意收割流量的自留地」，切勿造謠引流、非法牟利。