2歲幼童醫院隨地小便致人傷殘　家長被判賠11萬元

內地一名2歲幼童在醫院隨地小便，導致他人滑倒受傷，其家長最終被判賠11萬元（人民幣，下同）。



內地一名2歲幼童在醫院隨地小便，家長被判賠11萬元人民幣。（資料圖片）

周四（21日），內蒙古太僕寺旗人民法院發布該宗案例指，去年6月，原告劉某在某醫院門診大廳內踩到一灘「水」後倒地受傷，經醫院鑑定構成十級傷殘。劉某其後花費3萬元醫療費治療，再加上誤工損失、殘障賠償金等，劉某要求醫院賠償總損失近20萬元。

惟與醫院協商未果，劉某訴至法院。法院翻看事發時醫院的閉路電視畫面，顯示劉某經過的12秒鐘前，一名2歲半的幼童在保母陪同下在該地小便。

湖北省武漢市武昌區人民法院審理後認為，劉某滑倒受傷的場所雖在醫院門診大廳，但滑倒是幼童隨地小便且尿漬未及時清理所致。故判決幼童父親負70%的賠償責任，賠償劉某各項損失11萬餘元及精神損害撫慰金1000元，二審法院審理維持原判。

網民點睇：

「保母疑似應該有重大責任。」

「遇到說孩子還小的家長，就這樣回他：孩子還小，不用負責任，但監護人成年了不小了，那負責任賠錢吧。」

「由於大人的疏忽，給別人造成傷害，就要承擔後果，跟孩子兩歲一歲沒關係。」

「既然還是無法控制排泄的年紀，為什麼不用紙尿褲呢？」

「孩子犯錯，家長買單很合理，這個判決就當給所有家長提個醒。別以為一句孩子小，就可以推卸所有責任。」

