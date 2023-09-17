花250萬買飛機等9年未到貨　北京女終獲法院強制拍賣賠償

2014年，北京劉女士花費250萬人民幣（下同）購買一架民用飛行器，但直到現在仍沒有收到貨，只好將涉事企業告上法庭。



據北京廣電報道，劉女士與公司簽訂買賣合同，購買了一架民用飛行器型號為VIRUS B-10LQ。2015年劉女士將全款付清後，卻遲遲未能如合約拿到自己的飛機，遂將該公司告上法庭。

法院判決劉女士勝訴，要求被告履行合同義務，交付所購買的飛機，被告公司依然拒絕，其後法院隊被告採取了強制措施。

近日，劉女士向法院提供線索稱，她在訴訟期間保全了該公司存放在北京房山區的一處倉庫中的5架民用飛行器，且隨時有轉移風險，劉女士認為其中一架正是她所購買的飛機。

執法人員在倉庫現場僅找到一架飛機，並當場扣押，表示下一步將對羈押的飛機進行評估拍賣工作，組織專業公司進行現場勘驗，以確定財產處置的參考價，於10月在網絡拍賣平台公布信息。拍賣後的價格將用於償還該公司欠劉女士的金額。

網民睇法：



9年前的工業產品250萬，拖到現在就算給你了，還是那個錢么？



我還在糾結24期買蘋果15，人家已經全款買飛機了



姐們是不是付完款後就忘了，等九年都不急呀？



能查到財產線索並保全，已經是比大部分索債人都幸運了。



我的快遞9天不發貨，我高低給他發個瘋

