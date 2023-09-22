iPhone 15系列開售：北京市民凌晨1點排隊　黃牛加價逾千元

周五（22日），在經過一周的預售後，iPhone 15系列於內地正式開售。據內媒走訪北京三里屯的蘋果專賣店發現，有人凌晨1時就來排隊，現場更有黃牛加價千元（人民幣．下同）。



北京三里屯的蘋果門店被重新設計。（騰訊科技）

iPhone 15與往年一樣採用線上預定，物流快遞或者線下取貨的方式進行售賣。據騰訊科技報道，在三里屯，8時營業的蘋果專賣店在清晨6時45分就佈置好首銷的準備工作，整個門店被重新設計，門口也早早的拉上圍擋，以確保8點開售取貨後現場的秩序。工作人員稱，上午8時至10時為預售用戶取貨時間，預售取貨用戶需持預約取貨憑證才能排隊，一般消費者暫不能排隊。

早上7時，即正式開售前1小時，店門口已經有大約20個顧客在排隊等待取貨。排在隊伍最前面的一名男子表示，為了佔據第一的位置，他在凌晨一時就已經來到店門口排隊等待取貨。工作人員透露，開售當天，將有600多位用戶選擇來三里屯線下取貨。

排在隊伍最前面的男子。（騰訊科技）

而「黃牛」們則一如以往，零星分佈在店的周圍，等待著開售後能第一時間收取現貨。今年他們開價為1200至1500元不等，加價情況集中在iPhone 15 Pro系列上，尤以最搶手的鈦金屬原色加價最高，約達1500元，相對較低的藍色鈦金屬，也加價約千元。

報道指，iPhone 15系列預售情況火爆，據京東的預定數據顯示，截至9月18日，該平台的預定量已突破300萬；天貓平台亦表示在9月15日iPhone 15預售當晚， 連續補貨9次，最晚的收貨日期變成了60天內。