內地男演員Apple專賣店前砸iPhone　拒購聲明竟用iPhone發布引議

近日，內地演員劉金發布一條在北京王府井Apple專賣店門口怒摔自己的iPhone 13 Pro Max的影片，並聲稱「不再購買蘋果的任何產品」。不過，有網民發現他的貼文顯示由「iPhone客戶端」發布。



演員劉金在王府井Apple專賣店外怒砸自己的iPhone手機。（微博）

劉金在影片中表示，自己已使用iPhone 13 Pro Max手機1年零19天，經過官方檢測，手機主板出現問題，需花4400元（人民幣，下同）維修。不過，他後來撥打12315消費者求助熱線及蘋果客服，經過協調後，蘋果同意若是硬件出現問題可獲免費維修。

反廠維修經過五六天等待後，蘋果又向劉金發送郵件表示這台iPhone 13 Pro Max經過擅自改裝，需要支付6960元的維修費用。劉金再次通過12315以及蘋果客服進行協調，蘋果方面給出的答覆是以工廠檢測為準，認定手機經過改裝。

內地男演員劉金怒砸iPhone。（影片截圖）

對此，劉金認為Apple既當選手又當裁判的行為，非常霸道、傲慢。面對「蘋果霸道的行徑」，無奈自己只能砸了這台iPhone 13 Pro Max。

不過，有不少網民發現，劉金拒絕購買Apple產品的影片和聲明，依然顯示通過iPhone客戶端發送，而聲明影片亦由iPhone拍攝。網民認為劉金行為是「炒作」「博眼球」。

網民睇法：



還好這不是華為不然量他膽子再大也不敢



就是騙關注騙流量。砸個手機才1萬他這波流量能賺100萬



一部二手iPhone 換全網的流量賺翻了



他。。。演過什麼作品，要怒摔手機嗎



和手機過不去，再怎麼樣也是自己的錢啊，純純搞熱度



公開資料顯示，劉金為內地男演員，入行10餘年參演過多部影視劇，如《夏洛特煩惱》《鹿鼎記》等。