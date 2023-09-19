iPhone 15全球價格對比：128GB中國最便宜

本月全球智能手機在華為與Apple相繼祭出新機的帶動下，市場話題與消費新聞不斷。有市場研究中心發布調查，iPhone 15不同版本對應的售價，所在不同國家和地區表現的也不同，對比全球價格，iPhone 15 128GB版在中國售價最便宜。



市場研究公司Nukeni近日公佈相關調查，iPhone 15系列不少版本以美國本地售價最為便宜，但一些版本的最低價則落在中國與日本、中國市場。

當地時間2023年9月12日，美國加州，在蘋果園區舉行的新產品發布會上，蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）展示了新款iPhone 15 Pro。蘋果公司在發布會上公布了最新的iPhone 15版本以及其他產品升級。（VCG）

根據公開資料顯示，iPhone 15 Plus 128GB版價格最低的國家是美國，其次是日本和中國，韓國排名第六，比美國高出9.4%。iPhone 15 Pro 128GB版的價格依次為美國、日本等，韓國當地售價（約合1018美元）甚至比美國高出16.8%，iPhone 15 Pro Max 256GB版在美國的售價為1200美元，該機型在韓國的價格也比美國貴19.3%。

而在中國市場方面，則以iPhone 15 128GB版搶下全球市場最低價，其售價為800美元，略低於次位的美國，與倒數三位的日本。而韓國以約合940美元的售價，比中國足足高出14%，排在第11位。

內媒援引更早之前的調查顯示，內地需要工作22天（售價7999元人民幣起步），才能購買一部iPhone 14 Pro，而韓國和日本分別是11.9天和10.5天。最容易購買的分別是瑞士、美國、澳洲，分別是4.6天、5.7天和6.1天不等。