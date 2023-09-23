杭州亞運會｜帥哥警察、190cm特警走紅　警察：每天執勤走2萬多步

杭州亞運會即將於今日（9月23日）開幕，在開幕之前負責維護亞運會秩序的西湖邊執勤警察就因帥氣長相走紅；近日再有一個身高190cm特警走紅，成為杭州亞運會場外的另一道風景。



西湖執勤警察透露，「自己和同事每天執勤要走兩萬步左右」，他也謙虛表示，「大家都是為亞運會保價護航，同事都很帥，有困難找警察協助。」



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190cm特警走紅：老婆是杭繡傳人

內媒報道，馬沖是杭州市公安局西湖區分局的一名特警，同時是警務技能實戰教官，他當了10年特警，日前竟因為被路人拍了一段10多秒的影片而成了網紅。拍攝者稱讚他是硬漢，大讚「這一身、都是安全感！」

內媒報道，考上特警之前，馬沖讀的是上海體育大學，當了許多年的跆拳道運動員，打過全國錦標賽，後來成為助理教練。生於1986年的他是江蘇徐州人，他練跆拳道始於初中暑假，「一練就練了10多年」。

馬沖來杭州純屬緣分，他在上海讀大學也在上海隊效力，因著上海和杭州近，跟浙江的、杭州的運動員和教練們來往多了，覺得杭州很好，就來這裡考了特警，隨後還在這裡安了家。馬沖的妻子是一位出色的杭繡傳人，這次也在亞運村從事非遺文化的交流活動。

馬沖指出，2022年開始，他和同事們就為了亞運會準備著，自己要接受培訓學習很多知識，回來再培訓更多人，包括亞運會的場地秩序到安檢排爆、應急預案，一切都演練許多次。馬沖和他的妻子近日都在為亞運會忙碌著，馬沖說「她（馬沖妻子）比我還忙，經常是我都到家了，她還沒回來。」

9月21日下午4點半，馬沖和同事們又一次登車出發前往黃龍體育中心，為當晚舉辦的中國對緬甸的足球賽執行任務。

杭州的黃龍體育中心是亞運會的主要場館之一。（網絡圖片）

遺憾地是，馬沖為了執勤，從亞運會比賽開始到結束，他可能都看不到賽場的即時畫面。從亞運會籌備期到結束後，他可能也沒有時間陪伴家人去看燈光秀。對於走紅，馬沖表示，自己也有點意外，「但我只是專注於自己的工作罷了」。