重慶中學女生被同學拖至廁所毆打下跪欺凌致顱腦損傷　校方回應

綜合內媒報道，近日，重慶酉陽縣麻旺中學一名女生在9月1日開學當日，被班級其他女同學逼至廁所毆打、下跪，造成輕型顱腦損傷及多處軟組織損傷。



事件發生後，校方回應表示，由於打人學生未滿14周歲，已聯合公安機關部門對其進行批評教育及留校察看處分，父母已將打人學生轉校，目前涉事雙方已達成諒解。



據被毆打女生哥哥孫先生講述，該女生在被拖到廁所毆打前，還曾在教室被毆打過一次，「她們都是剛升初中，相互不認識。毆打者是聽別人說我妹妹講她壞話了。當天晚上放學，七八個人又把妹妹攔在街上威脅，不說清事情下次還要打。」

孫先生稱，家裏是單親家庭，兄妹四人歸父親撫養，但他們各自都在外地打工、上學，妹妹平時跟著年邁的奶奶生活，出事後她沒有告訴任何家人。

孫先生指，他被朋友告知此事後，當晚趕回家中報警，並將妹妹送往醫院檢查，「輕型顱腦損傷，多處軟組織損傷，住了幾天院回家躺著了，一問就哭。」

+ 1

9月10日晚，孫先生表示，事件未有處理進展。報警後，打人的幾名女生未有道歉悔改之意，甚至放言等女生回來「還要再教訓她」。

9月12日，酉陽自治縣麻旺初級中學校針對事件發佈情況說明：9月1日，學校七年級女生孫某（現年12周歲），在校園內被八年級女生万某某（又名冉某某，現年13周歲）毆打，這是一起校園欺凌事件。

學校說明指，事件發生後，學校迅速將孫某送往醫院觀察治療，已治愈出院。同時，安排人員對該生進行心理疏導、人文關懷，並積極與雙方家長進行溝通協調。麻旺鎮黨委政府、縣公安局、縣教委迅速開展調查處理，根據調查情況，給予万某某留校察看處分。

醫院出具的診斷報告書。（封面新聞）

學校說明表示，因万某某未滿十四周歲屬未成年人，是法定不予處罰對象，公安機關依法責令其家長嚴加管教，現万某某已被其家長轉入專門學校接受教育。校方及公安機關同時對万某某及圍觀學生進行了批評教育。目前雙方家長已取得諒解，並達成了諒解協議。

校方指，該事件暴露了學校管理中存在的問題，深感內疚和自責，一定深刻汲取教訓，引以為戒，舉一反三，切實加強學校管理和學生思想教育，堅決防止類似事件再次發生。