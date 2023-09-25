北京酒店推單人6平米「樓梯間房」惹議　黃金周價格最高漲至650元

內地黃金周將至，不少酒店價格水漲船高。近日，北京一酒店推出單人6平米「樓梯間房」引發關注討論。該房型睡床附近有一段步行樓梯，封閉窗，空間看起來相當狹小。據悉，該房型平時價格約為188元（人民幣，下同）一晚，而黃金周期間，價格最高已漲至650元一晚。對此，有網民質疑房間是否通過消防安全檢查。



綜合內媒報道，根據網絡即時預定資訊顯示，該酒店位於北京雅寶路。這種1米床的單人房平時最低價格為188元1晚，而黃金周期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元1晚。其他如特價房、大床房的價格平時在300元左右，黃金周期間則漲到600多元。

黃金周期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元1晚。（網絡圖片）

資料圖顯示，該房間雖安裝有空調等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。並且，去到床上，還需要步行下一段樓梯。

對此，酒店品牌方表示，該酒店確實有上述單人房型，存在樓梯，房間很小，酒店很少有這類房型，但因價格較低，可滿足一些特定客戶的需求。對於網民質疑的是否通過消防檢查的問題，酒店方表示，所有正常上架的房型都有提前規劃，通過品牌方的審核檢測，如果消防不過關的話，是無法正常營業的。

網民點睇：

假的吧，這可是消防通道呀



住洗浴中心都比這好



看守所住一晚都比這好吧



六平米是算上樓梯的建面吧…



可以預見國慶各大景區那個人流量

