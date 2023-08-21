旅遊注意｜杭州酒店沖涼愈沖愈臭　女住客一看花灑頭竟全是大便

住酒店洗澡到一半，竟發現花灑頭都是大便！



這麼驚人的情事發生在內地杭州，一名女子日前入住一家連鎖酒店，洗澡時因為發現有臭味，看了一眼花灑頭竟發現上頭沾有大便，讓她噁心至極。

女子斥酒店道歉也沒一句 店家卻拿出洗過內褲質疑有人存心敲詐勒索（點圖了解更多）：

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杭州一名馬姓女子14日因為家裏冷氣壞了，便花了234元（人民幣，下同）在家附近的顧貓寧服務式公寓運河郡旗艦店訂了一間豪華大床房。

當晚9點多，馬女士洗澡時發現異狀，打開花灑頭沖身體20秒左右，就覺得味道越來越濃，「我感覺那個水很臭很臭！」

仔細一看，上頭竟有2塊黑色異物，馬女士表示酒店管家當時一過來看也傻眼了，「的確是大便！警察也過來肯定是大便」。馬女士還說自己噁心到一直在吐，直呼：「這半個月我要吃不下飯了！」

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原本馬女士打算自行與酒店方協調處理，但她稱對方態度惡劣，「至少應該跟我說一句道歉，結果反而惡狠狠地說『我都說了給你免單，妳還要怎麼樣！』」，讓她決定要走司法程序。

對此，酒店沒有解釋為何花灑頭上有黑色異物，僅稱調閱了清潔員的打掃閉路電視影片，確實是有打掃過的，還說查房人員也說沒有異物。

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話鋒一轉，店長劉先生反控馬女士「把內褲洗了」，馬女士解釋確實有在洗澡前洗了內褲，但並非在淋浴間洗的，也沒有用到花灑頭，並指當天這異物是乾巴巴的，堅稱黑色異物是之前就存在花灑頭上。

酒店方認為整件事件疑點重重，高度懷疑馬女士自導自演：「我覺得對方是敲詐勒索，她要10萬元！」但馬女士表示，索賠10萬是雙方爭吵時老公說的氣話，否認敲詐店方。

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