亞運「數字火炬手」幕後拍攝有原型！廣州男學生：彌足珍貴的經歷

杭州亞運會盛大開啟，在廣州，卻有一些師生以最「閃亮」的方式參加了亞運會。黃埔區玉巖中學田徑隊高一男生高愉同學，是「數字火炬手」的幕後拍攝原型。天河區廣州市第75中學高一語文老師胡陽春擔當起了體操比賽英文主播。



高愉同學：拍攝過程雖辛苦，這份經歷彌足珍貴

9月23日晚，杭州亞運會的火炬點「燃」了中國、點「燃」了世界。其中，「數字火炬手」獲得全球贊譽，而這名「數字火炬手」的幕後拍攝原型，是來自廣州玉巖中學高一年級的高愉同學。以這樣「閃亮」的方式參與亞運會，玉巖中學的全體師生也感到無比驕傲和自豪。

杭州亞運會開幕式上，象征著超過1億名「數字火炬手」的金色數字人手持火炬，跑過會場，與主火炬手一起點燃主火炬塔。

「數字火炬手」點燃杭州亞運會主火炬

據介紹，經過亞組委的嚴格選拔，最終玉巖中學田徑校隊的高愉同學，以陽光健美的運動員形象入選。

拍攝的過程是辛苦的，但是回憶起這段經歷，高愉同學心中只有自豪和驕傲，雖然全程都不會露臉，但能以這種獨一無二的方式參與亞運會開幕式，甚至算得上「親手」點燃亞運主火炬，這份經歷實在是彌足珍貴。

近年來，黃埔教育發展迅猛，玉巖學子能夠在全國眾多優秀的體育運動員中脫穎而出，擔任這樣重要的任務，跟黃埔區和玉巖中學近年來大力強化「健康第一 體育先行」的理念密不可分。

以體育教育為辦學特色之一的玉巖中學，一直將體育作為重中之重，從「精、高、深」的角度出發，鍛造了代表中國出征世界中學生運動會、頻繁拿下全國大獎的田徑隊；獲得廣東省「省長杯」青少年足球賽冠軍的足球隊；突破重圍、拿下廣州市青少年籃球賽亞軍的籃球隊。

高愉同學在拍攝中

最牛跨界！廣州語文老師當亞運會體操比賽英文主播

在杭州亞運會的體操賽場，一位圓圓臉的小夥子作為英文主播，以流利的英文為觀眾解說比賽進展。而他，並不是專業主持人，而是廣州市第七十五中學的高中語文老師胡陽春。

31歲的胡陽春是廣州市第七十五中的團委書記、語文老師。胡陽春專業背景為中文系，但喜歡英語，大學輔修了不少英文課程，練就了過硬的英語功底。

廣州市第七十五中學黨委書記劉文彪介紹，2019年軍運會面向全國海選主持人，胡陽春就以優秀的英文表達入選，且相關工作完成出色。杭州亞運會前，他收到了亞運會組委會的邀約，擔任擊劍類項目的英文主持。暑假期間，胡陽春一直在參與組委會的相關培訓。

「原本他主持的項目是國慶期間比賽，後來臨時變動組委會希望他增加主持體操類和蹦床比賽，主持時間也提前了一周。他向學校請假，學校也非常支持。」劉文彪說。

作為語文老師，胡陽春的教學活潑有趣，深受學生們的歡迎。帶過高一到高三年級，今年教高一。