杭州亞運｜地表最大網幕、裸眼3D技術　一文睇清開幕式六大亮點

9月23日晚間20時，杭州第19屆亞運會開幕式將在杭州奧體中心體育場盛大開幕。今屆杭州亞運會開幕式以「潮起亞細亞」為主題，以水作為核心元素貫穿全場，寓意著新時代的中國正與亞洲、世界交融激蕩，就像浪潮一樣奔湧向前。根據官方資訊，開幕式上暗藏六大亮點設計，精心安排足以讓現場與線上觀眾大飽眼福。



看點1：「數字煙花」綻放別樣燦爛

杭州亞運主創團隊將透過數字技術從仰、俯、側視等角度，360度全景式展現錢江兩岸、杭州奧體中心場館群、「大蓮花」的電子煙花表演盛況，這將是開幕式的一個高光時刻。觀眾可透過電視、手機等載具觀看開幕式電子煙花表演，整體觀賞效果更勝於現場。

看點2：地球最大銀幕搬上舞台

開幕式總導演陸川表示，今晚開幕式現場將透過地屏、立體透視網幕的配合，透過裸眼3D的視效與虛擬影像的設計，直接把錢塘江、把青山綠水都搬到舞台之上。陸川透露，今次採用的網幕是目前世上最大的銀幕，加起來有9個IMAX那麼大。

杭州亞運會開幕式彩排畫面。（開閉幕式導演組提供）

看點3：雙3D威亞首次亮相體育運動會

杭州亞運會將是雙3D威亞首次在體育運動會上全面展示。雙3D威亞，把雙人舞搬到了空中。兩位舞蹈演員身上各綁上4根威亞，在空中起舞，最快飛行速度接近了每秒4米（時速14.4公里）。

根據威亞總設計謝永偉介紹，雙人威亞難度比單人表演增加了很多倍——比如整個索道的結構佈局上，兩個演員在一個三維空間裡面隨意飛行，還有8根威亞，空間限制非常大。

杭州亞運會開幕式彩排畫面。（開閉幕式導演組提供）

看點4：上億數字火炬手：史上首個「數實融合」點火儀式

在點火儀式方面，今屆杭州亞運將採用萬眾參與、數位互聯的點火方式進行。每個線上、線下火炬手都是一個小火苗，一個發光點，彙聚在錢塘江上，形成一個具象「數字人」，踏著錢塘潮湧，躍入185米立體網幕，和第六棒火炬手相匯，「數實融合」點燃主火炬塔，完成點火儀式，真正體現全民參與的理念，展現「萬里尚為鄰」的友誼之情。

值得關注的是，這次亞運為了實現「人人可參與」，全球首創性推出「亞運數字火炬手」，自6月亞運會火種在良渚古城遺址成功採集以來，利用區塊鏈技術在線上同步進行數字火炬傳遞，總參與人數已超過1億人。

看點5：裸眼3D技術連接古今對話

此外，在開幕式上，主辦方策劃一座能讓觀眾裸眼觀賞3D拱宸橋，現場將透過一座拱宸橋連接古今，形成一場古今文化的對話和穿越。

與此同時，觀眾還可以進行現場互動，共同燃放孔明燈，最終全場吟出張九齡的千古名句「相知無遠近，萬里尚為鄰」，道出了我們的心聲——亞洲的好朋友們哪怕遠隔萬里，也像好鄰居一樣親近。

看點6：覃海洋楊力維擔任中國亞運旗手

最後，作為東道主，中國體育代表團將在運動員入場式環節壓軸登場，中國體育代表團開幕式旗手將由游泳運動員覃海洋、籃球運動員楊力維擔任。

中國體育代表團開幕式旗手將由游泳運動員覃海洋、籃球運動員楊力維擔任。（中國奧林匹克委員會）

根據公開資料，覃海洋，1999年出生，在今年游泳世錦賽上收穫4金，其中包攬蛙泳3金，並打破1項世界紀錄。楊力維，1995年出生，中國女籃隊長，今年亞洲杯她與隊友一起贏得冠軍。