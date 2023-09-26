34歲初中女老師畢業10年後重新高考　轉讀口腔醫學：家庭很支持我

近日，河北滄州有34歲初中老師分享其畢業10年後重新參加高考的經歷。當事人表示，多年前本科畢業學的是工商管理，因為家裡剛好從事口腔醫療行業，自己又遇到職業危機，於是決定重新高考，最後就讀於一所醫學專科學校的口腔醫學專業。



當事人薛女士在網絡分享了她作為大一新生入學報道的影片，她表示，以前是本科學歷，畢業已經快10年，學的是工商管理，畢業後從事市場策劃，後來當過全職媽媽，最近幾年在私立學校做初中老師，開始有職業危機，「覺得可能會有被辭退的風險」。

薛女士表示，後來她產生重新參加高考的想法，家裡也十分支持。於是她經過在職備考10個多月，最後被當地一所醫學專科學校錄取，學習口腔醫學專業。

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她表示，婆婆也是從事口腔醫療的工作，給了她很大的鼓勵。所以下定決心重新高考，且還考到了婆婆的母校。此外，她還有一個5歲的女兒，備考期間，孩子由家人幫忙照顧。

薛女士稱，未來，她打算在完成3年學業後，繼續考助理醫師和執業醫師資格證考試。目前，薛女士正在全職上學，和正常新生一樣軍事訓練、住宿。

網民點睇：

劃重點，家裡剛好從事口腔醫療行業，繼承家產，對吧



家裡有路考個文憑罷了。根本毫無壓力



做了我想做的事！我也想重新參加高考，可是知識已經忘的差不多了。



有條件重新選擇專業有多重要



非常明智



我當初也想這麼做，常做夢夢到重新上大學，就怕自己太老了

