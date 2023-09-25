中學女主任出差每晚入副校長房過夜遭CCTV拍下　曝光後雙雙炒魷

內地有網民此前爆料，重慶兩江新區禮嘉中學領導在酉陽學習考察期間，一名苟姓主任每晚都會進入唐姓副校長房間過夜，直到第二天早上六七點鐘再回自己房間。爆料者稱，兩人均有家庭。9月24日，官方通報處理結果，兩人均被免職。



據《奔流新聞》報道，有網民爆料稱，重慶兩江新區禮嘉中學領導在酉陽學習考察期間，教科室主任苟女每晚都會進入副校長唐男房間過夜。

賓館樓梯間的監視器畫面顯示，每到晚上11點左右，苟女都會走進唐男的房間，隔天7點左右才回到自己的房間，兩人相處的時間長達8小時，而且在考察學習期間，天天晚上是如此。爆料者稱，兩人均有家庭。

涉事的副校長及女主任：（按圖了解）

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副校長和主任同房過夜曝光後，重慶市兩江新區教育局於9月22日發佈情況通報表示，已經注意到網傳禮嘉中學負責人不雅行為的帖文，已經成立調查小組展開調查，將依法依規嚴肅處理。

兩江新區官方微博9月24日再度通報，經兩江新區相關部門嚴格依紀依法調查，禮嘉中學副書記、副校長唐男與教科書室主任苟女違反生活紀律。經研究決定，給予唐男黨內嚴重警告處分，免去他學校副書記、副校長職務，調離現單位；給予苟女黨內嚴重警告處分，免去她學校教科室主任職務，調離現單位。

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