北京酒店單人6平米「樓梯間房」被查封　官方：存安全隱患須整改

北京一間快捷連鎖酒店近日推出單人6平米的「樓梯間房」，沒有水源、衛浴設施等，且「十一」黃金周期間傳最高漲至650元（人民幣．下同）一晚，引發熱議。在民眾檢舉質疑其安全性後，朝陽區消防救援支隊檢查發現，該酒店改造的三間「樓梯間房」均存在未設置煙感警報器和防火分隔等級不達標等問題，執法人員周一（25日）下午對上述客房採取了臨時查封強制措施。



據早前報道，該酒店位於北京雅寶路。這種1米床的單人房平時最低價格為188元一晚，而黃金周期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元一晚。其他如特價房、大床房的價格平時在300元左右，黃金周期間則漲到600多元。資料圖顯示，該房間雖安裝有空調等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。並且，去到床上，還需要步行下一段樓梯。

內媒走訪發現，涉事房間位於電梯外左手第一間，且隔壁就是雜物間。當打開「樓梯間房」房門，就是十餘級台階，下到階梯後的小平台有一張單人床，新裝的空調在頭頂，但房內沒有水源、沒有衛浴及盥洗池。據店長透露，這是一個閒置的封閉空間，酒店是在7月中旬開始將三個空間用作客房。對於需求，他表示，由於附近就是兒研所，許多人只要求有張床能住下就行，因此這種房型可以滿足部分顧客。不過負責人表示，網上所稱650元一晚的價格不實，酒店未與該預訂平台合作。他又承認該房間存在安全問題，目前已在整改。

周日（24日）晚，在注意到網上資訊後，朝陽消防救援支隊朝陽門大隊消防監督人員查明酒店位於建國門首都兒研所店附近，之後趕到現場對酒店內消防設施及房間進行檢查。經查，酒店每層兩頭各有一個疏散通道，設置符合要求。然而，房間內沒有安裝煙感警報探測器，且牆與毗鄰房間之間，沒有採用符合國家規定的耐火等級的防火分隔。朝陽區消防救援支隊建國門大隊隊長楊洋表示，一旦房間起火，不能第一時間報警及有效撲滅初起火災，可能造成火勢蔓延。

消防監督員命令店家立即進行整改，斷電並清空房間內物品，恢復原有使用功能。周一下午，房間內的物品被清空，執法人員對該店內3個房間進行了臨時查封，執法人員表示會持續跟進消防隱患的整改情況。