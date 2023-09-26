幼年鯨鯊遭船員用鐵鎚虐打後丟回海　浙江海警局回應

周一（25日）晚間，多名網民發影片爆料，指有漁船捕撈到國家二級保護動物鯨鯊，更用大鐵鎚虐打鯨鯊頭部。周二（26日），海洋動物保護者王先生透露，據搜船網站顯示，涉事船隻位於浙江附近海域，有民眾已報警。浙江海警局工作人員回應稱，當局已連夜控制涉事漁船和人員，目前案件正在辦理中。



網傳片段顯示，在一艘漁船甲板上，趴著一條體長超2公尺的大魚，一旁的男子隨即掄起大鐵鎚向其頭部連砸3錘，大魚痛苦得張大了口，身體不停扭動，惟男子繼續捶打。另一片段則顯示，大魚被吊起後又被放回到了水中。

網民質疑，片中的是國家二級保護動物鯨鯊，男子行為經已違法，而即使鯨鯊被放回海，存活的機會也不大。據自然資源部官網公開資料顯示，鯨鯊是鯊魚中體型最大，也是魚類中體型最大的魚，保育等級屬於中國《國家重點保護野生動物名錄》二級。

周二，海洋動物保護者王先生向內媒證實，片中的是鯨鯊，且應是一隻幼年鯨鯊。他們已經查到涉事船隻的船號，並透過專業搜船網站，查到船隻位於浙江附近海域，民眾已經向警方報警。他又介紹，最初發影片的網誌作者發了兩段，分別是虐打鯨鯊及放生的畫面，但他認為被砸的鯨鯊雖然表面沒出血，但很有可能已經受了內傷，即使放了，存活的可能性也不大，況且放生期間漁船正全速前進，鯨鯊很可能被螺旋槳打到而致二次傷害。

浙江海警局則回應指，台州海警局已連夜將涉事船隻控制了，涉事人員也已經被抓獲，目前案件還在辦理中。