華為上架Mate 60 RS專屬手機殼　售1999元引熱議　網民直呼買不起

華為周一（9月25日）正式發布旗艦新機Mate 60 RS非凡大師，目前已有近200萬人預購。周三（9月27日），華為商城再上架Mate 60 RS的專屬手機殼，售價高達1999元（人民幣，下同）。



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作為華為Mate60系列定位最高的產品，Mate 60 RS非凡大師有兩個版本，其中16+512GB版本售價11999元；16+1TB版本售價12999元。並有玄黑、瑞紅兩種配色。據了解，瑞紅配色也加入了稀土元素。

Mate 60 RS非凡大師，已於9月25日18時08分開啟預約，並於9月27日預約結束，周四（9月28日）10時08分正式開賣。截至目前，在華為商城已有197.7萬人預約購買這款新機。

此外，華為商城9月27日還上架了Mate 60 RS非凡大師的專屬手機殼——「星鑽智慧視窗保護殼」，同樣擁有玄黑和瑞紅兩種配色，售價1999元，將於9月28日10時08分開售。

該手機殼已經推出即引發廣泛關注，網民點睇：

「割韭菜遙遙領先。」

「還是一加跟小米良心，別的不說比格人家絕對給用戶拉滿而且價格也公道。 」

「1999元的手機殼，我是買不起，裏面不知有什麼遙遙領先的科技含量？」

「利用家人們的愛國情懷，在定標高階市場了，一個手機殼都賣1999了。」

「高階產品，買蘋果的人哪個會買不起華為手機。華為現在品牌是比肩蘋果的，不要老拿小米這些品牌來比較。品質不一樣價格肯定不一樣。」

