華為Mate 60 RS預購火爆　今料將衝破200萬人

華為25日舉辦舉行秋季全場景新品發表會，旗艦新機Mate 60 RS正式發布並開啟預購，單在華為商城已有179.2萬人預約，累加其他電商平台尚未公佈的預約人數，華為Mate 60 RS的預約人數應遠超179.2萬。



查察在華為商城上預約購買Mate 60 RS人數，成長速度驚人，華為於98月25日 18時開啟預購，時至26日上午10時，人數已達120萬人，截至27日上午9時，人數已達179.2萬人，料突破200萬人大關將是輕而易舉。

華為機皇Mate 60 RS預購火爆，人數飆漲迅速。（華為商城截圖）

華為Mate 60 RS被外界認為是能夠對決iPhone 15 Pro Max的旗艦機皇產品，內媒快科技報道，華為Mate60系列與iPhone 15系列近期同期發布，一個是大陸國產最頂級產品，一個是國際最頂級產品，兩者也被消費者在全球市場一較高下。

尤其是25日華為最頂配的Mate 60 RS公布之後，512GB價格與iPhone 15 Pro Max 512GB完全相同，都是11999元（人民幣，下同）。其中iPhone 15 Pro Max預裝iOS 17，而華為Mate60 RS預裝HarmonyOS 4。

作為華為Mate 60系列定位最高的產品，Mate 60 RS有兩個版本可選，其中16+512GB版本、16+1TB版本，售價分別為11999元、12999元。配色有玄黑、瑞紅兩種顏色可選，已於25日開啟預約，將於27日預約結束，28日開售。