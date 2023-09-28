在不少公立大醫院，各項門診檢查預約等待較長已成為影響患者滿意度、亟須改善的問題之一。能否將慢病居民的門診檢查需求在社區解決？在老齡人口基數較大的廣州荔灣，利用遠程診療平台，做出了探索。



記者從荔灣區衛健局了解到，截至今年8月，廣州荔灣已完成覆蓋全區19家街道社區衛生服務中心的遠程診療平台搭建。在同等條件的情況下，提高社區診斷優先級，實現平診心電圖15分鐘內給社區發回診斷報告。羊城晚報記者實地探訪，居民最快3分鐘就能拿到檢測報告，實時連線獲得遠程診療。

最快3分鐘可出遠程心電報告

「一次過就可以全部搞掂曬！好簡單好方便！」9月22日下午，73歲的荔灣老街坊潘阿姨對羊城晚報記者感嘆道，半小時內自己就在廣州市荔灣區逢源街道社區衛生服務中心（下稱逢源中心）完成了遠程心電檢查、遠程診療等項目，還拿了一個月的糖尿病藥。

潘阿姨是2016年在社衛中心體檢時發現的糖尿病，但她一直抗拒使用胰島素。到了2020年，口服降糖藥對潘阿姨已經效果不佳，幾次入院治療。在逢源中心首席慢病醫生彭思穎的耐心講解下，潘阿姨終於接受了胰島素治療。目前血糖控製較穩定，每個月回社衛中心隨訪拿藥，順便進行相關檢查即可。

廣州荔灣探索社區慢病診療平台，最快3分鐘可出遠程心電報告。

9月22日下午，記者在逢源中心見到了預約來進行本月面診的潘阿姨。「您最近反映有心慌的癥狀，現在就為您進行心電圖檢查鑒別一下。」彭思穎一邊用粵語與潘阿姨溝通著，一邊帶著潘阿姨走進了心電圖室。

15:23檢查開始。15:26，檢查結果已經送到了潘阿姨手上。「只花了3分鐘！我才剛做完檢查，整理完衣物跟醫生多說了兩句最近的情況，檢查結果就出來了！」潘阿姨手拿著檢查報告，微笑著對羊城晚報記者說。

隨後，彭思穎點開了遠程診療平台，和潘阿姨一起，拿著檢查結果與荔灣中心醫院內分泌科副主任醫師蘇穎思進行了連線診療。

診療同質化 慢病防控「不出社區」

荔灣區是廣州市老齡人口基數較大的老城區，像潘阿姨這樣的慢病居民，並不少見。逢源中心主任範麗君介紹，光是逢源中心，目前就管理著高血壓居民4400多人、糖尿病居民1700多人。

「以前下沈到社區的慢病居民沒有現在那麽多，居民以前都習慣去三甲大醫院。」彭思穎說，「對於居民來說，他們此前最大的疑慮是，社區的藥物是否能與大醫院良好銜接，社區的醫療軟硬件是否能跟大醫院對標。」

廣州荔灣。

2020年8月起，荔灣區成立了區慢病管理中心，在轄區19家社衛中心均標配了規範化一站式「慢病工作室」，開展了「首席慢病管理醫生和慢病專線護士培訓及認證製度」，建立起覆蓋全區的遠程醫療合作平台。隨著優質醫療資源向基層輻射的效果逐漸顯現，社區患者的建檔率及復診率明顯提高，患者滿意度及信任度明顯提升。

「遠程心電平台今年5月在逢源中心上線，至今已開展了1700多例遠程心電診療，都是在檢查後幾分鐘就能收到結果，助力臨床門診醫生的診療更高效精準。」範麗君向記者表示，「有熟悉自己情況如親人朋友般的家庭醫生團隊，又有方便高效在家門口就能做檢查的遠程平台，留在社衛中心的居民自然就更多了。」

「以快打慢」 縮短慢病防控反應弧

「遠程實時心電圖還有一個好處。以往心電圖結果出來，只是停留在首診醫生層面。當我們發現了數值可疑，再向上級醫院報告。而現在的遠程檢測，則是後台發現數值可疑，同時預警，就能第一時間響應，大大縮短了慢病防控的反應弧。」彭思穎說，科技為慢病防控增加了更多「以快打慢」的可選項。

今年8月，國家衛健委發布《基層衛生健康便民惠民服務舉措》，提出做好慢病管理，提升基層診療能力。9月21日，廣東省衛生健康委副主任汪洪濱在國家衛健委新聞發布會上介紹，廣東在各地進行積極探索，推動成立區域影像中心、檢驗中心，保障居民在基層獲得高效精準的檢查檢驗結果。

廣東省首家醫院啟用智慧醫保全程刷臉就醫。

荔灣區的區域檢驗中心是怎樣的？足夠「快」嗎？9月22日下午，記者來到位於荔灣區中心醫院二樓的荔灣區慢病管理中心。

這個區域慢病中心，面積雖小但功能實用，猶如一個「醫療版的110指揮台」：墻上的控製屏，跳動的數字實時顯示著：當前正在啟用遠程診療平台的，共有2家診斷中心，17位診斷醫生；遠程診療控製室中，有專人監控實時響應遠程診療需求；24小時動態心電、動態血壓等檢查，設有專門的監測屏幕，當數值出現異常報警，24小時當值的醫生可立即聯系患者或其家屬。

「我們在『快』字上下功夫，在同等條件的情況下，提高社區診斷優先級。」荔灣區慢病管理中心副主任米劍媚介紹，自遠程心電診斷中心建立以來，該中心已完成社區遠程常規心電檢查5848例，實時動態心電監測294例，動態血壓檢查100例。隨著遠程診療平台逐步被居民熟悉，遠程診療數字正在快速增加中。光是今年9月份，就完成了常規心電861例、24小時動態心電32例、動態血壓29例。