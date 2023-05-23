雲上嶺南｜「咖啡青年」簇擁佛山社區　行家：朋友來舒服到不想走

「建議咖啡納入醫保。」這是一句活躍在社交平台的話語，上萬名年輕人為此重重地摁下「點贊」、「轉發」。



確認過小紅書上店鋪名稱和推薦菜單後，95後Winnie和朋友走進同濟垂虹社區一家小小的咖啡蛋糕店。 「平時我就很喜歡探索家附近的咖啡店，所以到了佛山，我也會習慣性搜索當地的咖啡店。」她表示，「我感覺，現在絕大部分的年輕人生活工作都離不開咖啡。」



像Winnie這樣光顧佛山咖啡店的年輕人不在少數。在「一板磚下去能砸倒一大片咖啡店長」的同濟垂虹社區，即便在工作日買上一杯咖啡靜坐一下午的年輕人也並不鮮見。咖啡，這對佛山年輕人來說，意味著什麼？一群簇擁在社區裡的「咖啡青年」或許能解答這個問題。



同濟垂虹社區上的一家咖啡店。 （羊城晚報）

咖啡，是打工人維持體面、提神醒腦的「維他命」

在同濟路轉入垂虹公園的轉角處，一家以全玻璃門為圍牆的咖啡店吸引了無數路過行人的注視，店內半鑿水泥牆的強烈裝修風格和滿牆的酒品相得益彰，玻璃櫥窗的手繪圖案正透露著主理人在美術細節的追求。

1+咖啡店的主理人Mona的主業正是設計師，店內別出心裁的顏色選擇和大膽前衛裝修風格都體現著設計師的品味愛好。作為內蒙古人的Mona，畢業後留在了北京工作，輾轉幾年後與愛人相知相愛，來到了佛山生活。

「作為設計師，每天不可或缺的就是咖啡。為了趕稿可能幾天都不能好好休息，一直不停地繪製、溝通、修改。」在那段連軸轉的日子，Mona逐漸成為了咖啡的忠實粉絲。「咖啡讓我提神醒腦，能從容不迫地應對甲方的靈感乍現。」

和Mona一樣，Michelle也是因為工作接觸到咖啡。在創業以前，Michelle是一名外資企業白領，喝咖啡已成為生活的習慣。 「基本上，我們離不開茶、酒、咖啡這三種東西。」

等待製作的咖啡豆。（羊城晚報）

根據艾媒諮詢《2022-2023年中國咖啡行業發展與消費需求大數據監測報告》顯示，有70.2%的人選擇在日常學習或工作時喝咖啡，有46.7%的人是為了提神而喝咖啡。

「早晨時間段，我們店裡很多顧客是在上班路上順手買一杯，為了能更好地提神開展一天的工作。」莫娜介紹道，「我們店裡賣得最好的還是冰美式。」

「咖啡受到追捧的原因還有一點，它能消水腫、促消化，有幫助減肥的功效。冰美式、拿鐵不加糖的話是低熱量飲品，我覺得這也是很多年輕女性喜歡喝咖啡的原因。」莫娜作為女生，了解年輕女性的消費需求。她分享了一個小技巧，在化妝前喝一杯冰美式，能讓臉消腫，面部線條更流暢。

「根據我的觀察，佛山的年輕人消費咖啡更理性、更日常化。店內常規咖啡，比如美式、拿鐵、冷萃，點單的機率比以前大了。」Michelle介紹，現在每天都會到店內消費的顧客，有60%以上選擇常規咖啡。常規咖啡和特調咖啡最大的區別在於咖啡味道的濃度，特調咖啡會根據設計加入水果、茶葉、花味、巧克力等配料，掩蓋或減少咖啡味道。特調咖啡更適合不習慣喝咖啡的消費者。

一杯充滿夏日氣息的特調咖啡。（羊城晚報）

咖啡，是感知生活溫度的「測量器」

Michelle能清晰地感知佛山年輕人對咖啡喜好的變化，源於她的叁咖啡進駐於2021年，處於同濟垂虹社區咖啡店爆發前，那時候整條路上只有一家「齋」咖啡店。

Michelle是老佛山人，從小在這裡讀書、生活，同濟垂虹社區熟悉而又閒適的氛圍令她眷戀。 「這個社區在變成網紅街區前也一直很熱鬧。通濟橋就在附近，行通濟活動會放在這裡舉行，過年花市也在這裡。」熱鬧之餘，社區人情味很足。 Michelle店外長期擺放著幾張椅子，老人家路過會坐一坐。「他們休息一下，和你聊聊天，談談家常。」

咖啡豆組合的相框。（羊城晚報）

「附近還有不少花店、畫廊、藝術館，一些民間展覽也時不時會在周邊舉辦。」Michelle環顧咖啡店周圍，細數了一下街區元素。她認為整個社區，無論是藝術人文氛圍，還是同行之間的友善，都促使越來越多年輕人願意到這裡品嚐咖啡、漫遊時光，也不斷吸引喜歡咖啡的人到這裡落腳，把身份從「愛好者」轉變為「咖啡師」。

「我逐漸從為了工作喝咖啡，到在家喝咖啡，學著自己煮咖啡。」莫娜在享受咖啡香氣中，逐漸平復工作帶來的焦慮和壓力。她希望跳脫出單一的設計工作，開一家咖啡店，平衡生活和工作節奏。

「當初選擇這個社區就是喜歡它鬧中帶靜的悠閒感，煙火氣很足的同時又能讓人慢下來，來拍照打卡的人是絡繹不絕，非常適合開咖啡店。」莫娜時常會和周圍的同行交流，一起談談咖啡豆的品質，分享經營想法。 「大家不會有那種敵對的關係，都是友好競爭，相互促進。有需要時，我借你一些冰塊，你借我幾個杯子，都沒問題。」

Michelle更是招呼不少朋友入駐社區做鄰居。「很多朋友來了覺得很舒服不想走了，像我一樣盤一間店做做咖啡、花店。」

有了咖啡，年輕人可以把步伐邁大，把精力投入到工作中，又通過咖啡把腳步放慢，坐在老城區感受耳邊蟬鳴，樹影婆娑。在周末，選擇一家適合自己風格的咖啡店，與朋友拍照、聊天、打遊戲，成為放鬆心情、消磨時光的好去處。

為何咖啡廣受佛山年輕人歡迎，莫娜的朋友，「Running coffee」的主理人Seven這樣總結：「第一是硬需求提神，年輕人工作忙熬夜多；第二是真的喜歡咖啡，就愛喝咖啡；第三是拍照打卡發朋友圈，享受氛圍，或者用來展示自我。」

無論何種原因，這些主理人一致認為，佛山年輕人對咖啡的需求會越來越大，對咖啡以及附屬內容的要求也會越來越高。「第一次客人可能是衝著氛圍來了，當產品過關客人就會有第二次，只有咖啡質量過硬且持續研發新產品，把來這個地方喝咖啡變成他的習慣、生活一部分，客人才會不斷地複購。」

咖啡店熟客有把杯子、豆子存放在店內的習慣。（羊城晚報）

有一位年輕人就養成了這樣的習慣，每周風雨不改，到訪同一家咖啡店。 「我們都叫他『星期二』。」說起這位客人，「齋啡」咖啡店的咖啡師彩虹笑著介紹說，「星期二」總穿著一件白襯衫，幾乎每星期二都會來。「齋啡」在禪城區垂虹六街苦心經營6年，有了一批熟客，很多客人會把自己喜歡的杯子留在店裡，每次到店的時候使用。彩虹還介紹說，近年來消費咖啡的大學生明顯多了起來，畢業季到來時，有些大學生會來的頻次更多。一種若隱若現的連接，通過咖啡把人和人，人和佛山鏈接了起來。

咖啡，是探索生活之路的「越野車」

「白天為了提神到咖啡店，而晚上為了放鬆也到咖啡店。」當前，佛山的咖啡店正使出渾身解數，全時段籠絡佛山年輕人的心，一個「早C晚A」的詞語誕生了。

「早C晚A」最早是源於護膚，意思是早上使用含有維C類成分的護膚品，晚上使用維A類成分護膚品，兩者結合能使皮膚變得年輕透亮，狀態更好。後來被轉接為「早上喝杯Coffee，晚上來杯Alcohol」，日咖夜酒成為年輕人保持活力、舒緩壓力的新型生活方式。

「說實話，年輕人早起靠咖啡續命，經過一整天高強度工作，晚上就很累了。和朋友小酌一杯，聊天發洩一下，微醺狀態下人得到鬆弛。」Michelle闡釋當下年輕人對新生活方式的追求，「我們是佛山第一批做日咖夜酒咖啡店。也是因為我喜歡喝酒，所以乾脆把兩大愛好結合起來。」Michelle指了指記者身後的木牆，原來這裡是用一個個紅酒箱拼接起來的。

當然，年輕人通過咖啡探索新生活的步伐遠不止此。

對於現在的Seven來說，四座的SUV小了些，他正尋思換一輛七座的車。去年，他的汽車後備廂裡擠進了一套設備：首先是一個定制櫃，隨後，磨豆機、咖啡機、杯架等也穩穩噹噹住進車裡。

自此，他開車在廣佛的路上跑，賣「Running coffee」。 「車上有戶外電源，電量夠用的話，想去哪就去哪。」

香氣四溢的咖啡正在誕生。（羊城晚報）

Seven本職做貿易工作。因常到咖啡店去，十幾年來，他不斷從咖啡師朋友那裡「偷師學藝」，直到去年開始，在自己空閒時「出車」。「最初想法是我喜歡、我想做。」一段時間後，Seven發現自己積累起了一些熟客，彼此相處得就像朋友一樣。「慢慢的，就覺得不出車不行了，大家會主動來找我，問我什麼時候在哪出車。」

在朋友們的介紹下，他將咖啡車帶進了許多場合。例如，有一位做婚慶的朋友，覺得婚禮中的蛋糕台有些過時，且廣東天氣較熱，新人的親朋好友到場時，更想喝點東西。 Seven於是和朋友提議，讓他把咖啡車開進婚禮。事實證明，一輛打扮喜慶的咖啡車很「好玩」，在婚禮現場受到大家歡迎。

Seven了解到，現在咖啡車已經多了起來：有用小轎車做簡易咖啡車的，有用較大的車做公路咖啡車的。「甚至我的一個朋友，他是用貨車，在貨箱側面開了個窗。」

在短視頻平台上，他結識了一批志同道合的「車友」，大家聚車為盟，互相交流。 Seven介紹，目前這一咖啡車聯盟中，有來自全國各地的三四十位盟友。他在其中收穫了情感共鳴：「其實大部分咖啡車主的夢想就是開著車環遊中國。每到一站，找一個可以出車的地方賣兩天咖啡，然後在這座城市玩玩，一天兩天，再換下一個地方。」

目前，Seven的咖啡車最遠到過廣西南寧。換完車後，他預計自己將重新出發，帶著最愛的咖啡與理想往北或西北走。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】

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