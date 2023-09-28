中秋北上好去處｜廣州深圳佛山3大特色遊園盛會　感受國潮魅力

中秋國慶小長假將至，大家想好要到哪裏慶祝佳節嗎？

提起中秋節，當然少不了賞月逛燈會的環節，以下整理了3個北上中秋好去處，包括大家愛去的深圳、廣州、佛山等大灣區城市。只需短短車程，就能欣賞國風魅力十足的中秋盛會，讓你一秒穿越古代，感受中秋夜繽紛！



中秋好去處｜星光不夜城 深圳錦繡中華「民俗雜技節」

位於深圳南山區的錦繡中華民俗村，是目前全球面積最大的實景微縮景區，涵蓋82處全國著名景點，從山水名勝到人文古迹，都能在此處欣賞得到，猶如一座「微型中國」，十分特色！

9月29日至10月6日，深圳錦繡中華民俗村將舉辦「民俗雜技節」，除了傳統燈會，還有花車大巡遊、雜技表演等一系列慶中秋活動及演出。（double在深圳@小紅書/當代中國授權）

每年中秋，深圳錦繡中華民俗村都會舉辦精彩的慶祝活動，今年也不例外。由9月29日起，錦繡中華將舉辦為期一周的「民俗雜技節」，與深圳市民、遊客及北上港人共赴佳節。

「民俗雜技節」節目異彩紛呈，既有傳統的花燈遊園會和燈謎大會，更有民間雜耍、花車大巡遊、陝北豐收節等一系列表演及體驗活動。

夜幕低垂，萬盞華燈點亮深圳錦繡中華民俗村，火樹銀花，歌舞升平，再現古代中秋燈會市集盛景。（小深深逛吃深圳、double在深圳@小紅書/當代中國授權）

值得一提的是，今年錦繡中華將布置長達32萬平方米的星光燈海，逾50處打卡點讓大家盡情打卡，體驗「星光不夜城」的精彩魅力。

夜幕低垂，萬盞華燈點亮黑夜，火樹銀花，歌舞升平，再現古代中秋燈會市集盛景，令人流連忘返。

中秋好去處｜月亮橋 燈籠街 永慶坊感受「廣」式浪漫

説到廣州最有人氣的中秋好去處，永慶坊一定榜上有名。

永慶坊位於老廣州核心地帶西關恩寧路，它曾經是一條老街，保留了不少晚清年間的騎樓街商鋪建築。

適逢中秋佳節，廣州永慶坊化身鯤鵬燈籠街，燈火璀璨，華美十足，宛如置身神話世界之中。（橡皮擦@小紅書/當代中國授權）

這些年，經活化後的永慶坊搖身一變，傳統文化和現代潮流相碰撞，成為了廣州年輕人及網紅朝聖熱點，去年的中秋魚燈展覽更是吸引遊人無數。

今年的永慶坊中秋燈飾已經布置好了，從正門牌坊進入，率先映入眼簾的便是一條掛滿燈籠的長街，燈籠造型從魚燈變身鯤鵬，燈火璀璨，華美十足，宛如置身神話世界之中，極具特色。

華燈初上的廣州永慶坊，水墨書法紗幔被一旁的燈籠映得朦朧，別具中秋古韻。（橡皮擦@小紅書/當代中國授權）

穿上精美的華服，手上提一盞小燈籠，沿着燈籠街漫步，逛逛沿途的特色小店及流動小攤檔，感受充滿廣州特色的中秋盛會，走到街道盡頭還能打卡永慶坊的網紅景點——「月亮橋」，相信別有一番風味！

中秋好去處｜佛山嶺南天地「曉市集」 打卡巨型兔子花燈

説起中秋燈會，怎可以少得了傳統的兔子花燈呢？

今年中秋，佛山嶺南天地的特色國風文創市集「曉市集」也換上了新裝，市集被布置成一座美輪美奐的「燈籠公園」，無論是色彩繽紛的小燈籠，還是傳統的兔子花燈，又或是別具特色的巨型熱氣球彩燈，通通都能在「曉市集」欣賞得到。

在佛山嶺南天地「曉市集」上，展示了各式各樣的花燈，像是兔子花燈及熱氣球彩燈等，傳統工藝與現代潮流的碰撞，別具特色。（曉市集@小紅書/當代中國授權）

入夜後，嶺南天地「曉市集」彩燈亮起，漫步於市集之中，處處花燈搖曳，流光溢彩，充滿濃厚的節日氛圍。

除了打卡如夢如幻的花燈外，「曉市集」中有不少售賣精美文創手作、復古古玩的攤檔，大家可以邊賞燈，邊逛市集，將心頭好收入囊中。

入夜後，嶺南天地「曉市集」彩燈亮起，漫步於市集之中，處處花燈搖曳，流光溢彩，中秋氛圍十足。（曉市集@小紅書/當代中國授權）

如果想拍出好看的花燈夜景的話，建議大家可以在下午5點之後前往嶺南天地，傳統工藝與現代潮流融合於此，展現出國潮的浪漫，是不可錯過的中秋好去處。

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