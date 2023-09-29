重慶小學甲醛超標致多名學生流鼻血　家長懷疑裝修用材不合格

重慶北碚區一間小學近日曝出校區因暑期裝修導致甲醛超標，最終停課，部分師生就醫檢查的事件。周四（28日），北碚區教委表示，已經就此事成立調查工作小組。



事發於西南大學附屬小學纓雲校區，家長任女士介紹，兒子自9月1日開學後就開始流鼻血，一開始以為只是小事，但兒子告訴她，鼻血流了整整一堂課，最近鼻子還發癢、打噴嚏。更令任女士驚訝的是，其子的狀況還算輕微，班上很多同學還有肚子痛、頭暈、喉嚨痛、咳嗽的情況。後來，任女士得知學校在暑假期間進行了裝修翻新，但高年級學生回家後紛紛反映教室有一股刺鼻的味道。

任女士認為，事件原因可能是因為裝潢用材不合格，導致孩子出現不良反應。她隨即帶孩子去重慶市第六人民醫院檢查，結果顯示孩子的尿液中苯酚值為6.70mg/L，偏高。同班其他同學也有相似症狀，有人尿液中苯酚值嚴重超標，達到66mg/L。醫生解釋，超標的原因在於近期接觸了過多的苯，從而產生了相應代謝。

校方發信致歉。（西南大學附屬小學）

另一位家長吳女士則表示，學校在9月2日曾對新改造的教室進行空氣品質檢測，結果顯示為合格。而家長反映孩子出現身體不適的情況後，學校於16日再次檢測，但該次結果為不合格，學校決定停課一天。23日，學校寄出一封家長信，稱由於纈雲校區部分教室內出現牆體滲水、牆磚脫落，存有安全隱患，2023年暑期對教室進行了維修改造。9月2日與16日對室內空氣品質進行了兩次抽檢，兩次抽檢結果不一致。基於學生健康第一的原則，在21日得知第二次抽檢結果後，校方22日凌晨決定新改造教室所在班級的學生停課1天。25日起，一、三、六年級學生調整到纓雲校區專用教室（未維修改造）上課，二、四年級學生調整到勉樂小學教室上課。同時在北碚區住建委及區生態環境局的監督下，委託專業公司立即尋找影響空氣品質的源頭並徹底整治。

27日晚，校方再表示，將在「十一」假期間拆除學校教室新改造項目的材料，並進行空氣品質檢測，待檢測合格後再讓學生返校上課。28日，北碚區教委工作人員表示，教委層面已經知悉並對此成立專門的調查工作組進行處置，由於目前仍在整改處置中，後續進展會及時向家長和社會進行公佈。