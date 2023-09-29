天網恢恢！內蒙警方深挖三天三夜尋獲兩具屍骨　破積壓31年命案

內蒙古通遼警方近日在歷經三天三夜的深挖後，於地下5公尺處找到了兩具失蹤30餘年人士的屍骨，從而令兩宗積壓31年的命案告破。



事緣1992年2月，河南省漯河市的李師傅、蔡師傅受公司委派前往通遼市寶龍山鎮，向張某生催收7.2萬元人民幣的麵粉款。結果，張某生發現兩人攜著11萬元的巨款現金後起了歹念，遂將兩人殺害。

同年6月，死者家屬和李師傅公司工作人員一同到寶龍山鎮找人，那時張某生卻謊稱4月份時，李師傅和蔡師傅在當地結識一名女子，三人已一同前往外地做生意。而公司也懷疑李師傅和蔡師傅攜款私逃。至12月，李師傅公司所在地的檢察機關派員到內蒙古調查兩人失蹤一事，並向當地派出所報案。

另一方面，張某生靠著殺人獲取人生「第一桶金」，更逐步發展成當地黑惡勢力。不過天網恢恢，2020年，通遼市公安局科爾沁分局打掉了以張某生為首的惡勢力犯罪集團，並在梳理案卷期間發現他就是當年與李師傅和蔡師傅二人交易麵粉生意的張某生。

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2023年，分局對李師傅和蔡師傅失蹤案進行深挖細查，專案組成員輾轉多地後，發現張某生身邊曾有一名為曹某的工人或與失蹤案有關，於是連夜將其抓獲。落網後，曹某終於承認他當年夥同張某生將李師傅和蔡師傅殺害並埋屍。

由於屍體被掩埋長達30餘年，現場地形已變，搜尋難度較高。可是經過三天三夜的努力，工作人員終在挖至地下5公尺深時發現屍骨、殘骸、衣物及被害人身分證件，案件至此真相大白。

經查，1992年4月27日和28日晚間，張某生夥同曹某分別將李、蔡二人殺害，之後埋在家中後院，並將兩人攜帶的現金佔為己有。為了掩人耳目，張某生還在翌年重建了家中後院房屋，隱藏屍體。目前，張某生和曹某已被科區警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。