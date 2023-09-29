網紅成「老賴」反直播囂張挑釁　法院直播拘留全過程獲92萬人觀賞

成為「老賴」後還做直播囂張挑釁？近日，因未履行生效判決的法律義務成為「老賴」被法院曝光，女主播吳某在直播時不僅態度傲慢，還謊話連篇，稱法院對其失信曝光是與申請執行人串通，並誣蔑小編們收錢在抖音號上只曝光了她。中山市第一人民法院發現，她在被申請強制執行後還發「炫富」影片，結合線索認定其有能力履行仍拒不履行。最後，執行法官連同法警一起到酒店將吳帶回法院，同時法院抖音號對此全程直播，整場直播92萬人在線上觀看，網民紛紛讚好。至於吳某被司法拘留15日。



9月21日，中山市第一人民法院小編發現，有網友評論指疑似被執行人吳某的抖音帳號是一名抖音主播，於是將情況回饋給執行法官並密切注意吳某，結果發現吳某在被申請強制執行後還發「炫富」影片。而得知自己被失信曝光後，吳某在自己的抖音帳號發布聲明，稱自己只是合約糾紛，並非欠錢。

此後，吳某非但沒主動聯繫法院說明情況，盡快履行付款義務，還專門就此事開起了直播，期間態度囂張傲慢，且謊話連篇，稱法院對其失信曝光是與申請執行人串通針對她個人，誣蔑小編們收了錢在「壹法中山」抖音號上只曝光了她。她又強調自己當時只是初入職場，不懂法。

據介紹，案件緣於去年11月，中山某傳媒公司因合約糾紛起訴吳某，要求支付違約金50萬元人民幣。經法院審理查明，2021年吳某與傳媒公司簽訂主播線下簽約協議，協議時間3年。內容是雙方當事人的真實意思表示，合法有效。

據傳媒公司提供的微信聊天記錄及吳某的庭審陳述顯示，在合約期間內，公司為其投放DOU+，購買直播設備，但吳某自去年6月採用直播不露臉的方式消極履約，7月起未經公司同意擅自使用其他抖音帳號進行直播演藝，應承擔相應的違約責任。協議約定吳某需賠償公司50萬元違約金。因雙方約定的違約金過高，吳某請求法院降低違約金標準，法院綜合考慮，結合公平合理原則，酌定吳某向傳媒公司支付違約金9.5萬元。

在直播中，吳某聲稱其案子有二審，且法院並沒有通知她開庭就對她進行執行，根本不同意法院的判決，且她本人想還錢，只是聯絡不上對方。然而，事實上吳某涉及的合約糾紛案一審開庭時吳某是親自到庭參加訴訟的，在今年1月份法院就作出一審判決，雙方並未上訴，故判決於2月22日生效。

最後，在吳某洋洋得意直播的時候，法院已經部署計畫對其採取強制執行措施。9月22日下午，執行法官連同法警一起在吳某直播的飯店帶回法院，期間「壹法中山」抖音號全程開啟執行直播。據中山市第一人民法院透露，整個直播92萬人在線上觀看，網友紛紛為法院讚好。