國泰又涉歧視？內地網民微博投訴空姐全程講粵語 ：我已說聽不懂

國泰航空今年5月因空姐遭投訴歧視非英語乘客捲入爭議，事隔兩個多月，再有內地網民投訴指，即使自己表明聽不懂，國泰空姐仍全程講粵語。《香港01》已向國泰查詢事件，目前尚未獲回覆。



7月31日，網民「杰尼龜廚」在微博發帖，稱自己乘坐國泰航空CX504由香港飛往日本東京的航班時，遭到不平等對待，「服務abc位置的女性乘務員，全程粵語說話，就算我表明我聽不懂粵語也堅持說粵語。臉上很明顯露出不耐煩的樣子。旁邊坐的香港人，那個笑容天差地別。噁心壞我了」、「還有女乘務員用粵語問話，應該是問我喝什麼。我字正腔圓的說：可樂。女乘務員用粵語說說了幾句，我聽不懂，然後她拿起可樂說coke。媽了個雞。我不相信現在還有人聽不懂可樂？ ？非要coke一下？真噁心」。

「杰尼龜廚」在微博發帖投訴國泰空姐全程講粵語。（微博）

隨後，他再發帖稱，「關鍵從日本出發去hk的時候就還好。我還真以為國泰改過自新了。現在想想從日本出發的上面有三個國家的乘務員，有日本人，卡塔爾人，還有大陸的。是共同運輸航班，還演一演。從hk出發都是自己人演都不演了。媽了個雞」、「越想越氣。明天上班和日本人說去。讓他們以後也別買國泰航空」。

消息一出，隨即引起網民熱議。有網民認為國泰「死性不改」、「屢教不改」，又指5月份的事件後還坐國泰是找罪受。但也有網民認為事主是在上綱上線，「咁都要鬧，調返轉，大陸又有幾多航空公司嘅空服識講粵語？你話人地唔識講普通話，咁我係未可以話你地都唔識講粵語」。

據「杰尼龜廚」稱，國泰航空事後曾私信他，讓他主動給他們聯繫方式，他們的客服才會加他，然後給予一個處理結果。對此他表示不稀罕所謂處理結果，愛處理不處理，「上次有視頻有錄音的事兒才過去多長時間，反正我這次不是有備而來，沒錄音沒視頻。只有航班號座位號，我不覺得會得到什麼道歉處理」。他最後稱，自己以後就用錢投票，以後臨期出差，就算中轉越南都不坐國泰飛機從香港走。

《香港01》已向國泰查詢事件，目前尚未獲回覆。

今年5月，國泰亦曾捲入爭議。有空姐涉嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯），結果被錄音，引發軒然大波。事後國泰航空行政總裁林紹波代表國泰航空發布聲明指，3名涉事的空中服務員被解聘。