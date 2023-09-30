直擊黃金周｜低價團人氣不如五一　導遊力薦150人仔乘船夜遊維港

內地中秋節及國慶節長假9月29日開始，此前立法會議員姚柏良預期，將有百萬名旅客來港，酒店整體入住率達九成，但他指以自由客為主。《香港01》記者再次報名135元(人民幣，約合港幣144元）破抵價的旅行團，發現9月29日內地團來港旅客不如五一黃金周首日，導遊則指9月30日以後才是重頭戲，「導遊全部都要下去，滿檔」，但人氣景點如太平山已湧現人潮，多以散客為主。



過去內地低價團因街邊食杯麵、土瓜灣食重覆菜色團餐等而成為全港熱話，時隔五個月，《香港01》記者發現行程安排和餐食規劃，旅遊團整體服務品質提升許多。此外，近日政府大力推「夜繽紛」，內地團則增添五一沒有的付費新行程「洋紫荊遊維港」，在船上待足45分鐘欣賞維港夜景，須另負擔150元人民幣，記者觀察有團友不斷驚呼「好漂亮」，亦有團友直言「不好看」。



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十一超級黃金周 低價團價格再升至178

《香港01》記者五一黃金周期間曾報名參加淘寶上破抵價的128元（人民幣，下同）一日純玩團，當時隨着五一長假臨近，128元團價錢亦起了變化，每日價格都浮動，如內地五一長假的4月29日到5月3日，價格漲至168元。

十一超級黃金周則從9月29日一路放到10月6日，價格漲至178元。記者因為提前於9月21日預定得以135元在淘寶購得一日遊，客服則強調「晚一天訂就漲價」，根據淘寶上的價格顯示，178元的高價格會持續到10月7日，之後價格才會回落至108元。

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半數團友付款搭洋紫荊號夜遊維港

時隔5個月再次跟團出遊，《香港01》記者發現多了一個「搭洋紫荊號夜遊維港」要價150元的新行程，導遊不斷強調「香港夜景世界第一」，團友們也很踴躍響應，記者所在旅行團一團36人有超過20人付錢參加。

值得關注的是，港府力推夜繽紛希望能活絡香港的夜經濟，導遊未提及此系列活動，僅介紹國慶煙花，「國慶期間因為煙花船位價格都翻倍，拿不到票，只能放棄，10月1日過來的團只能帶他們去維港附近看煙花了」。

記者在跟旅行團的途中都有經過不少「夜繽紛」的景點：

月亮比夜景搶鏡？ 內地團友對香港夜景有讚有罵

「搭洋紫荊號夜遊維港」行程共計50分鐘，從北角出發，可以看遍中環和尖沙咀的夜景。不過對於這個付費行程，團友們褒貶不一。有團友遺憾稱「為何燈光沒有折射出來」、「不好看」；但也有不少團友直呼「好漂亮！」，許多團友更爭相拍中秋節的滿月。

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土瓜灣改吃套餐 團友：廣東人吃得清淡才長壽

內地低價團在公廁前吃杯麵，四餐都吃土瓜灣團餐曾一度成為全港熱話。如今，十一黃金周，記者觀察到，雖然用餐地點更改，但團餐已經被大家樂套餐取代，團友可自由選擇番茄免治牛肉飯、叉燒紅腸飯、雞扒配薯粉和豉汁排骨飯等五種選擇。

有團友稱讚套餐附的老火湯不鹹不淡，味道剛剛好；但亦有團友認為廣東菜太清淡，「不油不鹹難怪廣東人長命。」

時隔五個月 旅行團安排更為成熟 導遊懼成全港熱話

過去內地低價團因部分不合理安排、變相強迫購物等一度成為全港熱話，時隔五個月，《香港01》記者發現旅遊團整體品質提升許多，不論是一成團就創建微信群組、改吃大家樂套餐、又或是旅遊結束後填寫意見調查，提升進步許多。

雖然受限行程安排和堵車影響，有團友抱怨，「跟團讓我學會7分鐘吃完飯」，但亦有團友稱讚「去一個地方就是該先跟團，把重點行程玩一遍！」

導遊提團友「不要偷拍我」：我好怕講錯話

不過，可能是受到陸續有記者放蛇內地低價團影響，導遊對於任何拍攝都非常警惕，不僅一上車就警告團友「不要對着我的臉拍」、「看抖音雲南導遊被罵得很慘，我出外都不敢說自己職業是導遊」；記者拍攝窗外景色也遭到導遊私下提醒說「不要偷拍我」，導遊更稱「我好怕講錯話，明天被登上香港報紙頭條，雖然我也沒有說什麼。」