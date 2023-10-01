蘭州中學多名老師深夜圍毆學生還稱「往死裏打」　施暴者更含校長

日前，甘肅蘭州市學府致遠學校校長及招生辦主任等深夜入宿舍查寢，期間暴力圍毆兩名高一學生，致其暈厥、鼻出血等，事後還沒收電話手錶，讓學生寫保證書不準告訴家長。直到學生放假回家，事件始被揭發。目前，官方已介入調查。



學生家長周五（29日）爆料稱，周二（26日）晚11時40分左右，校長吳某和招生辦主任郝某等一行4人查學生宿舍，並暴力踹門。當懷疑學生抽煙後，吳某和另一名老師竟合力圍毆宿舍內兩名孩子，其中一名學生低血糖暈厥、鼻出血。期間，郝姓老師更不斷叫囂「往死裏打，打死了送醫院」。直到隔天凌晨1時20分，他們才離開，臨走前還沒收了學生的電話手錶，威脅學生不准告訴家長。

周四（28日），學生放假回家後，家長發現孩子臉部有淤青，精神萎靡不振，心臟不適，夜間還出現噩夢和驚厥，才在追問之下揭發暴行，並隨即聯絡了馬姓宿管。

得知為人師表卻做出如此劣行後，馬宿管憤憤不平，立即提出了辭職，還打電話譴責吳校長。據通話錄音顯示，吳某期間不斷道歉，並承認當晚「動作大了點，有些過激」。馬宿管又提到，這次暴行，當晚整層樓的學生都看在眼裏，並陷入了恐懼。

報道指，在被打學生出現不適後，學校只把其丟在宿舍，既沒送醫也沒通知家長。對於事件，校方回應媒體查詢時，僅表示正在處理中。

當局通報。（蘭州市教育局）

周六（30日），蘭州市教育局通報，蘭州市政府已就事件立即召開會議，責成市教育局、市公安局、七里河區政府組成調查組進駐蘭州學府致遠 學校進行調查。 目前，調查小組正依法依規進行工作，調查處理將及時向社會公佈。

公開資料顯示，蘭州學府致遠學校位於七里河區，前身為蘭州萬華中加學校。該校創立於2015年，為一所體制教育與國際教育融合的學校，目前有1000多名學生，其中高一200多名。