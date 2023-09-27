唐山打人翻版？「拒加微信」遭當街暴打　湖南2女破相淌血大哭

拒絕陌生人搭訕，竟被打到破相！



湖南益陽街頭日前發生流血衝突，一名男子向2名女子要微信加好友被拒絕，惱羞成怒下動手傷人，其中一名女子下巴被打到流血，當街哭喊：「不給他微信我有錯嗎？」

另一女子遭打至頭破血流 警方到場男子仍不住叫囂拉扯（點圖放大瀏覽涉事影片截圖）：

+ 16

網傳影片中，黑衣長髮女子打扮時髦、身材姣好，儘管畫面打格，依稀能看出五官立體長相頗為艷麗。

女子拿起手機自拍錄影存證並哭述整個過程，表示她和另一名女性友人坐在路旁椅子上，「我誰都沒過一句話，他要加我微信，我不願意，我有錯嗎？不給他微信，就要打我」。

據《麥浪視頻》報道，黑衣女子被打到下巴流血，臉部受傷，長長一道傷痕十分明顯，至於另一名女性友人同樣遭暴打致頭部血流，地上有一坨衛生紙滿是血跡。

【延伸閱讀】遊樂場MMA｜媽媽好心歸還失物反遭大媽團當賊辦 兩女兒慘被圍毆（點圖放大瀏覽）：

+ 24

當地警方獲報後，迅速趕赴現場將打人男子制伏，過程中男子還不停叫囂與警員發生拉扯。

相關影片引發眾怒，網友紛紛批評「給我們湖南丟人，好想把這個男生打一頓呀」、「這麼囂張跋扈，莫非他爸真是李剛」、「反擊一定要踢襠，不要扇臉」。

也有人建議以退為進：「女孩子在外一定要保護好自己，先加，加完之後就拉黑。」

延伸閱讀：

影/乘客登機後「消失」涉事飛機全面清艙 成都航空：怕遭放置不明物品

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】