唐山打人翻版？「拒加微信」遭當街暴打 湖南2女破相淌血大哭
撰文：中天新聞網
出版：更新：
拒絕陌生人搭訕，竟被打到破相！
湖南益陽街頭日前發生流血衝突，一名男子向2名女子要微信加好友被拒絕，惱羞成怒下動手傷人，其中一名女子下巴被打到流血，當街哭喊：「不給他微信我有錯嗎？」
另一女子遭打至頭破血流 警方到場男子仍不住叫囂拉扯（點圖放大瀏覽涉事影片截圖）：
+16
網傳影片中，黑衣長髮女子打扮時髦、身材姣好，儘管畫面打格，依稀能看出五官立體長相頗為艷麗。
女子拿起手機自拍錄影存證並哭述整個過程，表示她和另一名女性友人坐在路旁椅子上，「我誰都沒過一句話，他要加我微信，我不願意，我有錯嗎？不給他微信，就要打我」。
據《麥浪視頻》報道，黑衣女子被打到下巴流血，臉部受傷，長長一道傷痕十分明顯，至於另一名女性友人同樣遭暴打致頭部血流，地上有一坨衛生紙滿是血跡。
【延伸閱讀】遊樂場MMA｜媽媽好心歸還失物反遭大媽團當賊辦 兩女兒慘被圍毆（點圖放大瀏覽）：
+24
當地警方獲報後，迅速趕赴現場將打人男子制伏，過程中男子還不停叫囂與警員發生拉扯。
相關影片引發眾怒，網友紛紛批評「給我們湖南丟人，好想把這個男生打一頓呀」、「這麼囂張跋扈，莫非他爸真是李剛」、「反擊一定要踢襠，不要扇臉」。
也有人建議以退為進：「女孩子在外一定要保護好自己，先加，加完之後就拉黑。」
媽祖MMA｜台黑衣男疑挑釁祭典人員慘被KO 打到「半裸」影片瘋傳高鐵MMA｜臭腳大叔脫鞋「車廂飄滿鹹魚味」 拒絕穿回鞋子爆互毆五一MMA｜女子排隊起爭執 竟掌摑對方女兒出氣 外賣員勸交遭殃乘客「空中MMA」澳洲航班離譜大亂鬥 機艙窗打破＋兩度折返迫降議會MMA｜塞內加爾議員掌摑孕婦 女方擲凳報復反被推倒踩肚籃球員MMA亂鬥 「啦啦隊18號」可愛到搶Fo 私下兩腿功夫更驚人街頭MMA｜上海女狂毆司機 抄長櫈連環扑頭 高呼：我男友是公安
延伸閱讀：
影/乘客登機後「消失」涉事飛機全面清艙 成都航空：怕遭放置不明物品
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】