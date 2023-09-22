5歲兒子回家說「老師今天沒打我，真開心」　媽媽查監視器險暈倒

撰文：ETtoday
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山東青島一名孫姓女子7月時發現5歲兒子從幼兒園放學回到家時跟她說：「媽媽，我今天真開心，老師今天一天都沒打我。」

這話讓孫姓女子感到相當奇怪，隔天便前往幼兒園希望查看監視器畫面。

一連翻找了17天的監視器畫面，孫姓女子發現兒子被保育員用筆甩頭、揪耳朵、搧臉、掐手踢腿等等，看完差點暈過去，立刻向警方報案。

尖筆狂戳頭　拖至水房拳頭打肚　媽媽看監視器心碎（點圖放大瀏覽）：

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《紅星新聞》報導，孫姓女子選擇報警，還向即墨區教體局投訴，但事發已過去兩個多月，至今沒有拿到書面調查處理情況。

直至9月21日，即墨區教體局表示，還在調查，幼兒園3名涉事老師已被辭退。

孫姓女子透露，監視器畫面顯示，保育員王某拿筆頭戳孩子的頭，「當時是上午，小朋友出去到戶外做小課，王某把我孩子留在教室，懟了有十多分鐘，她拿的是支寫字的筆，她用筆一直懟孩子的頭，那個筆頭是很尖的，懟孩子頭應該很痛，我們當時沒有發現孩子頭上有傷痕」。

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不僅如此，這名王姓保育員還多次搧孩子的頭，掐孩子的手臂，孫姓女子表示：「拽著孩子胳膊一點一點摁著掐的。我看監控，有時孩子被打時也哭過好幾次。」

此外，該幼兒園的班主任疑似有「動手」的情況，孫姓女子指出：「（班主任）她從教室裡面拖到衛生間旁邊的小水房裡。孩子一直跟我說，她將他拖到小水房裡，用拳頭打孩子的肚子。當時我孩子腹部還有點青，但是法醫鑒定說是無傷害。」

事發後，幼兒園負責人曾找上孫姓女子稱：「看到你孩子挨打了，保育員王某手賤，承認監管不力，我理解你的心情，我也看了，把我也氣得，俺監管不好。」

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對於整起事件，青島市即墨區教體局相關負責人表示：「這是糾紛嘛，家長說是打她孩子了，公安部門鑒定的很明確，公安部門界定是沒有打，沒有違法行為，這是一家民辦幼兒園，教體局已責令幼兒園對3名老師予以辭退，現在還在繼續調查。」

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