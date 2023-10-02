六旬婦旅遊連日早出晚歸　胸悶氣喘求診揭過度勞累誘發心臟衰竭

不少人都趁今年中秋、十一黃金周小長假出遊，來自湖北武漢的67歲錢女士與朋友就選擇錯峰出遊，提前在上星期參加了四天團，每天僅休息幾小時。不過，錢女士出遊後出現胸悶、氣喘等不適症狀，直至到醫院求診，才得悉自己因過度勞累誘發心臟衰竭。



錢女士介紹，自己一連四天基本上都是早上5時起床，半夜才能回酒店，行程非常緊湊，她明顯感覺有些吃不消，但仍然咬牙堅持。直到結束行程回家，她才感到胸悶、氣喘，休息幾天也無法緩解。

9月24日，錢女士到武漢市第四醫院古田院區就診。經檢查，錢女士的血清BNP異常升高，即心功能出現衰竭，且主動脈瓣重度關閉不全。最終，醫生判斷是過度勞累誘發的心臟衰竭。

醫生查看錢女士的恢復情況。（極目新聞）

該院心內科醫生廖凡介紹，過度體力消耗或過量運動是導致心臟病加重的重要因素，錢女士患有主動脈瓣重度關閉不全，在病程晚期本就可能發生心力衰竭。另外，高強度的旅遊導致身體過於疲勞，令病情加重。

經過利尿、擴管、控制心室率等治療，錢女士的病情好轉，已於9月29日出院。

醫生提醒，有基礎疾病、年紀較大的人士出行，一家要注意勞逸結合，避免過度勞累，加重心臟負荷，誘發心血管疾病。長者也要關注心血管健康，定期做身體檢查。本身有心血管疾病的人，一旦出現胸悶、胸痛、下肢水腫、活動耐受量下降等情況，一定要及時就醫。