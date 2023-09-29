江西首宗獨立完成心臟移植病人出院　中秋節與家人團聚

江西省首宗獨立自主完成的心臟移植病人，周四（28日）復健出院，順利回家與親人中秋團聚。



據《澎湃新聞》報道，今年55歲的胡先生，有逾20年的末期擴張型心肌病史，並曾多次被下達病危通知書。由於近一年病情加重，決定進行心臟移植手術。

9月9日，江西省人民醫院醫務處組織心臟大血管外科、器官移植中心、心血管內科、麻醉科、手術室、重症醫學科、0P0、輸血科等學科進行了多學科會診（MDT）。翌日，歷時4小時的手術，胡先生成功「換心」後被送入ICU病房，並於當晚恢復清醒，脫離呼吸器。

9月19日，胡先生從ICU病房轉入普通病房，為了加快康復，醫院還為胡先生製定每日「運動處方」，讓他通過科學鍛煉康復提高心肺功能。9月28日，經過18天的治療，胡先生的心臟功能、肝腎功能、飲食、睡眠、精神、運動等各項生命指標達到出院標準，順利辦理出院。

據了解，器官移植是治療各類末期器官衰竭的有效手段，被譽為「醫學皇冠上的明珠」。心臟移植手術，更是心臟外科手術領域中較頂尖、高難度係數的手術。而上述手術是江西省人民醫院獲得心臟移植資格後進行的第4宗心臟移植手術，也是江西省內首宗獨立自主完成的心臟移植手術。